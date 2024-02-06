06 февраля 2024

В ХМАО снижается количество случаев подростковых самоубийств

© Служба новостей «URA.RU»
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Юргамыш. Курган, школьник, подросток, мягкая игрушка, девочка, шкоольник
Подростки в ХМАО стали реже сводить счеты с жизнью Фото:

За последние два года в ХМАО снижается количество случаев самоубийств среди подростков. Об этом рассказал завотделением медико-психологической помощи Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Владимир Скибенко.

«За период 2022—2023 годы отмечается тенденция к снижению суицидальных попыток среди несовершеннолетних на территории округа. В 2023 году показатель общей суицидальной активности несовершеннолетних снизился на 16,8% в сравнении с 2022 годом. В абсолютных цифрах снижение составило — 6 случаев, — приводит слова Владимира Скибенко пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО.

Отмечается снижение суицидальных попыток и среди взрослого населения. В 2023 году показатель снизился на 26% по сравнению с 2022 годом. «В абсолютных цифрах снижение составило — 81 случай», — рассказал Владимир Скибенко.

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За последние два года в ХМАО снижается количество случаев самоубийств среди подростков. Об этом рассказал завотделением медико-психологической помощи Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Владимир Скибенко. «За период 2022—2023 годы отмечается тенденция к снижению суицидальных попыток среди несовершеннолетних на территории округа. В 2023 году показатель общей суицидальной активности несовершеннолетних снизился на 16,8% в сравнении с 2022 годом. В абсолютных цифрах снижение составило — 6 случаев, — приводит слова Владимира Скибенко пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО. Отмечается снижение суицидальных попыток и среди взрослого населения. В 2023 году показатель снизился на 26% по сравнению с 2022 годом. «В абсолютных цифрах снижение составило — 81 случай», — рассказал Владимир Скибенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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