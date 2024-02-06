В ХМАО снижается количество случаев подростковых самоубийств

За последние два года в ХМАО снижается количество случаев самоубийств среди подростков. Об этом рассказал завотделением медико-психологической помощи Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы Владимир Скибенко.
«За период 2022—2023 годы отмечается тенденция к снижению суицидальных попыток среди несовершеннолетних на территории округа. В 2023 году показатель общей суицидальной активности несовершеннолетних снизился на 16,8% в сравнении с 2022 годом. В абсолютных цифрах снижение составило — 6 случаев, — приводит слова Владимира Скибенко пресс-служба Департамента здравоохранения ХМАО.
Отмечается снижение суицидальных попыток и среди взрослого населения. В 2023 году показатель снизился на 26% по сравнению с 2022 годом. «В абсолютных цифрах снижение составило — 81 случай», — рассказал Владимир Скибенко.
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