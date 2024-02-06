Прокуратура ХМАО разбирается в скандале с избиением подростка за брошенный снежок

Прокуратура Нижневартовска проверит инцидент с избиением подростка

07 февраля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нижневартовска проверит инцидент с мужчиной, который избил подростка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Нижневартовска проверяет информацию о мужчине, который избил подростка за брошенный в его автомобиль снежок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске возле магазина мужчина избил подростка за то, что тот случайно попал в его автомобиль снежком. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Прокуратура Нижневартовска проверяет информацию о мужчине, который избил подростка за брошенный в его автомобиль снежок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске возле магазина мужчина избил подростка за то, что тот случайно попал в его автомобиль снежком. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.