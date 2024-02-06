06 февраля 2024

Прокуратура ХМАО разбирается в скандале с избиением подростка за брошенный снежок

Прокуратура Нижневартовска проверит инцидент с избиением подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, документ, прокурор, прокуратура, проверка, руки, папка с гербом, прокурорская папка
Прокуратура Нижневартовска проверит инцидент с мужчиной, который избил подростка Фото:

Прокуратура Нижневартовска проверяет информацию о мужчине, который избил подростка за брошенный в его автомобиль снежок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура на своем сайте.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске возле магазина мужчина избил подростка за то, что тот случайно попал в его автомобиль снежком. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

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Прокуратура Нижневартовска проверяет информацию о мужчине, который избил подростка за брошенный в его автомобиль снежок. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает прокуратура на своем сайте. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске возле магазина мужчина избил подростка за то, что тот случайно попал в его автомобиль снежком. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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