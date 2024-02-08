Россия полностью преодолела «упаковочный кризис», возникший из-за санкций

Российские производители упаковки для продуктов полностью локализовали производство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия справилась с кризисом в сфере упаковки для продуктов питания, который возник на фоне санкций. Это следует из исследования «Адаптация молочной отрасли к влиянию санкций. Упаковка» аналитического агентства Milknews и Национального союза производителей молока (Союзмолоко).

«Основные участники рынка упаковки локализовали производство всех основных сырьевых компонентов, а объем выпуска полностью покрывает спрос», — говорится в исследовании, с которым ознакомилась РБК. Отмечается, что для этого участники рынка нашли альтернативных поставщиков в дружественных странах и заменили ключевые сырьевые компоненты.

В исследовании отмечается, что «Упаковочные системы», Danaflex, «Европласт» ограничили выпуск упаковки и главных сырьевых компонентов. Кроме того, компании Danaflex, «Ламбумиз», «Молопак» нарастили объемы производства продукции, а также прорабатывают инвестиционные проекты.

В 2022 году в РФ на рынке упаковки наблюдались сложности на фоне введения санкций после начала спецоперации и приостановки деятельности зарубежных комапний-производителей в стране. Отрасль молочной продукции столкнулась с дефицитом упаковки и критически важных для ее производства добавок.