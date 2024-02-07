В Челябинске будут зарыблять Шершни правильными видами рыб

08 февраля 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Михаил Махов как председатель комитета ЗСО по экологии координирует работу по реабилитации водоема Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске будут зарыблять Шершневское водохранилище. О необходимости этого 7 февраля заявил председатель комитета ЗСО по экологии заксобрания региона Михаил Махов после обсуждения результатов мониторингового исследования водоема. «Одно из масштабных направлений комплекса мер по реабилитации экосистемы Шершневского водохранилища — это работа с донными отложениями. Необходимо зарыбление правильными видами рыб, которые бы чистили водоем, в котором они обитают. Это позволило бы минимизировать затраты по изъятию этих донных отложений», — сообщил Махов. Махов добавил, что необходимо продолжить работу по анализу состава донных отложений. Также требует дополнительного изучения динамика их накоплений. Работа по зарыблению водохранилища уже начата. Специалисты ФГБУ «Главрыбвод» осенью 2023 года выпустили в Шершни 40 тысяч мальков сазана. Мониторинговое исследование Шершневского водохранилища началось в 2023 году после подписания трехстороннего соглашения между федеральным агентством «Главрыбвод», Челябинским госуниверситетом и МУП «ПОВВ». В ходе мониторинга берутся и подвергаются анализы проб воды. На основании анализа органам исполнительной власти и надзорным органам предлагаются меры для улучшения экологического состояния водоема. В частности, на основании исследований 2023 года, помимо зарыбления, предложено ограничить несанкционированный сброс загрязняющих веществ в Шершни, ликвидировать несанкционированные свалки на берегах, выяснить, все ли водопользователи являются законными. Также надо обратить внимание на зеленые насаждения, которые являются естественным фильтром вдоль берегов реки Миасс и Шершневского водохранилища. Кроме того, особое внимание необходимо уделить работе коммунальных предприятий, расположенных в близлежащих поселках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске будут зарыблять Шершневское водохранилище. О необходимости этого 7 февраля заявил председатель комитета ЗСО по экологии заксобрания региона Михаил Махов после обсуждения результатов мониторингового исследования водоема. «Одно из масштабных направлений комплекса мер по реабилитации экосистемы Шершневского водохранилища — это работа с донными отложениями. Необходимо зарыбление правильными видами рыб, которые бы чистили водоем, в котором они обитают. Это позволило бы минимизировать затраты по изъятию этих донных отложений», — сообщил Махов. Махов добавил, что необходимо продолжить работу по анализу состава донных отложений. Также требует дополнительного изучения динамика их накоплений. Работа по зарыблению водохранилища уже начата. Специалисты ФГБУ «Главрыбвод» осенью 2023 года выпустили в Шершни 40 тысяч мальков сазана. Мониторинговое исследование Шершневского водохранилища началось в 2023 году после подписания трехстороннего соглашения между федеральным агентством «Главрыбвод», Челябинским госуниверситетом и МУП «ПОВВ». В ходе мониторинга берутся и подвергаются анализы проб воды. На основании анализа органам исполнительной власти и надзорным органам предлагаются меры для улучшения экологического состояния водоема. В частности, на основании исследований 2023 года, помимо зарыбления, предложено ограничить несанкционированный сброс загрязняющих веществ в Шершни, ликвидировать несанкционированные свалки на берегах, выяснить, все ли водопользователи являются законными. Также надо обратить внимание на зеленые насаждения, которые являются естественным фильтром вдоль берегов реки Миасс и Шершневского водохранилища. Кроме того, особое внимание необходимо уделить работе коммунальных предприятий, расположенных в близлежащих поселках.