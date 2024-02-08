Челябинское ГИБДД возобновило выдачу прав и регистрацию автомобилей

Выдача прав и регистрация автомобилей были остановлены из-за технических проблем
В Челябинске возобновили работу регистрационных подразделений ГИБДД, приостановленных из-за технических проблем. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Ранее была информация о технических проблемах в регистрационных подразделениях. Сейчас прием экзаменов по ПДД, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ГИБДД.
Проблемы с оказанием госуслуг в ГИБДД возникли утром 9 февраля. Все неисправности устранены, уточнили в ведомстве.
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