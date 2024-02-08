08 февраля 2024

Челябинское ГИБДД возобновило выдачу прав и регистрацию автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Выдача прав и регистрация автомобилей были остановлены из-за технических проблем Фото:

В Челябинске возобновили работу регистрационных подразделений ГИБДД, приостановленных из-за технических проблем. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Ранее была информация о технических проблемах в регистрационных подразделениях. Сейчас прием экзаменов по ПДД, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ГИБДД.

Проблемы с оказанием госуслуг в ГИБДД возникли утром 9 февраля. Все неисправности устранены, уточнили в ведомстве.

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В Челябинске возобновили работу регистрационных подразделений ГИБДД, приостановленных из-за технических проблем. Об этом URA.RU 9 февраля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Ранее была информация о технических проблемах в регистрационных подразделениях. Сейчас прием экзаменов по ПДД, выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств осуществляется в штатном режиме», — сообщили в ГИБДД. Проблемы с оказанием госуслуг в ГИБДД возникли утром 9 февраля. Все неисправности устранены, уточнили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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