МИД рассказал о жителях Израиля, которые хотят переехать на Урал

Экс-граждане Казахстана и Украины, живущие в Израиле, хотят переехать на Урал

09 февраля 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В данное время две семьи из Израиля пытаются переехать на Урал Фото: Владимир Андреев © URA.RU С началом спецоперации некоторые бывшие соотечественники и граждане зарубежных стран стали переезжать в Россию, в частности, на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. «С началом СВО для нас было большим удивлением, что в наше представительство стали поступать обращения от наших бывших соотечественников и иностранных граждан из недружественных стран с просьбой оказать содействие — вернуться на территорию России, на территорию Урала. То есть поменять место жительства, получить российское гражданство», — сказал Харлов. Статья по теме Семья переехала из Германии в Екатеринбург ради свободы По его словам, многие не верили, что такие люди существуют и привел примеры историй об иностранцах, переехавших в Россию. По словам представителя МИД, в данный момент он со своими сотрудниками помогает двум семьям из Израиля перебраться на Урал. «К нам обратились их родственники. Причем желание переехать из Израиля в Россию у этих семей возникло еще до трагических событий 7 октября (в этот день в 2023 году палестинские исламисты обстреляли ракетами территорию Израиля, что стало началом войны между странами — прим.ред.). Это состоявшиеся люди, решили вернуться на родину. Даже не на родину: один из членов семьи из Казахстана, другой — с Украины. Но желают переехать в Россию», — объяснил представитель МИД. Ранее он сообщил, что уральские регионы и Пермский край не теряют связей с городами-побратимами. Многие партнеры даже из недружественных стран сами настаивают на продолжении общения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С началом спецоперации некоторые бывшие соотечественники и граждане зарубежных стран стали переезжать в Россию, в частности, на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. «С началом СВО для нас было большим удивлением, что в наше представительство стали поступать обращения от наших бывших соотечественников и иностранных граждан из недружественных стран с просьбой оказать содействие — вернуться на территорию России, на территорию Урала. То есть поменять место жительства, получить российское гражданство», — сказал Харлов. По его словам, многие не верили, что такие люди существуют и привел примеры историй об иностранцах, переехавших в Россию. По словам представителя МИД, в данный момент он со своими сотрудниками помогает двум семьям из Израиля перебраться на Урал. «К нам обратились их родственники. Причем желание переехать из Израиля в Россию у этих семей возникло еще до трагических событий 7 октября (в этот день в 2023 году палестинские исламисты обстреляли ракетами территорию Израиля, что стало началом войны между странами — прим.ред.). Это состоявшиеся люди, решили вернуться на родину. Даже не на родину: один из членов семьи из Казахстана, другой — с Украины. Но желают переехать в Россию», — объяснил представитель МИД. Ранее он сообщил, что уральские регионы и Пермский край не теряют связей с городами-побратимами. Многие партнеры даже из недружественных стран сами настаивают на продолжении общения.