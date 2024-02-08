08 февраля 2024

МИД рассказал о жителях Израиля, которые хотят переехать на Урал

Экс-граждане Казахстана и Украины, живущие в Израиле, хотят переехать на Урал
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Нашествие-2017», первый день. Завидово, Тверь, турист, флаг израиля
В данное время две семьи из Израиля пытаются переехать на Урал Фото:

С началом спецоперации некоторые бывшие соотечественники и граждане зарубежных стран стали переезжать в Россию, в частности, на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов.

«С началом СВО для нас было большим удивлением, что в наше представительство стали поступать обращения от наших бывших соотечественников и иностранных граждан из недружественных стран с просьбой оказать содействие — вернуться на территорию России, на территорию Урала. То есть поменять место жительства, получить российское гражданство», — сказал Харлов.

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По его словам, многие не верили, что такие люди существуют и привел примеры историй об иностранцах, переехавших в Россию. По словам представителя МИД, в данный момент он со своими сотрудниками помогает двум семьям из Израиля перебраться на Урал.

«К нам обратились их родственники. Причем желание переехать из Израиля в Россию у этих семей возникло еще до трагических событий 7 октября (в этот день в 2023 году палестинские исламисты обстреляли ракетами территорию Израиля, что стало началом войны между странами — прим.ред.). Это состоявшиеся люди, решили вернуться на родину. Даже не на родину: один из членов семьи из Казахстана, другой — с Украины. Но желают переехать в Россию», — объяснил представитель МИД.

Ранее он сообщил, что уральские регионы и Пермский край не теряют связей с городами-побратимами. Многие партнеры даже из недружественных стран сами настаивают на продолжении общения.

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С началом спецоперации некоторые бывшие соотечественники и граждане зарубежных стран стали переезжать в Россию, в частности, на Урал. Об этом на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» рассказал представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. «С началом СВО для нас было большим удивлением, что в наше представительство стали поступать обращения от наших бывших соотечественников и иностранных граждан из недружественных стран с просьбой оказать содействие — вернуться на территорию России, на территорию Урала. То есть поменять место жительства, получить российское гражданство», — сказал Харлов. По его словам, многие не верили, что такие люди существуют и привел примеры историй об иностранцах, переехавших в Россию. По словам представителя МИД, в данный момент он со своими сотрудниками помогает двум семьям из Израиля перебраться на Урал. «К нам обратились их родственники. Причем желание переехать из Израиля в Россию у этих семей возникло еще до трагических событий 7 октября (в этот день в 2023 году палестинские исламисты обстреляли ракетами территорию Израиля, что стало началом войны между странами — прим.ред.). Это состоявшиеся люди, решили вернуться на родину. Даже не на родину: один из членов семьи из Казахстана, другой — с Украины. Но желают переехать в Россию», — объяснил представитель МИД. Ранее он сообщил, что уральские регионы и Пермский край не теряют связей с городами-побратимами. Многие партнеры даже из недружественных стран сами настаивают на продолжении общения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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