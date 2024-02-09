Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с женами и матерями бойцов СВО. Также на встрече присутствовали куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала и представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова.
«В Челябинск приехали две замечательные женщины — куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала, а также представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. Мы провели совместную встречу с женами и матерями военнослужащих в Штабе общественной поддержки Челябинской области», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.
По ее словам, встреча была организована с целью обмена опытом. Кроме того, на мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций. Женщины обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна.
«Сколько энергии, сил, женской мудрости в наших прекрасных женщинах. Все инициативы и проекты будут собраны и озвучены руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой. Присоединяетесь к нам, дорогие жены и мамы наших героев, вы не одни, мы вместе», — подчеркнула первая леди региона.
Первая леди региона была особенно рада новым гостям из Самары и отметила, что там есть свои уникальные практики, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями. В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог.
На мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
На встрече обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Все инициативы и проекты, озвученные на мероприятии, будут собраны и переданы далее руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Ирина Текслер познакомилась с уникальными практиками, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями, действующими в Самаре
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог
Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с женами и матерями бойцов СВО. Также на встрече присутствовали куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала и представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. «В Челябинск приехали две замечательные женщины — куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала, а также представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. Мы провели совместную встречу с женами и матерями военнослужащих в Штабе общественной поддержки Челябинской области», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. По ее словам, встреча была организована с целью обмена опытом. Кроме того, на мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций. Женщины обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна. «Сколько энергии, сил, женской мудрости в наших прекрасных женщинах. Все инициативы и проекты будут собраны и озвучены руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой. Присоединяетесь к нам, дорогие жены и мамы наших героев, вы не одни, мы вместе», — подчеркнула первая леди региона. Первая леди региона была особенно рада новым гостям из Самары и отметила, что там есть свои уникальные практики, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями. В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог.