Ирина Текслер отметила, на встрече обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с женами и матерями бойцов СВО. Также на встрече присутствовали куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала и представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова.

«В Челябинск приехали две замечательные женщины — куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала, а также представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. Мы провели совместную встречу с женами и матерями военнослужащих в Штабе общественной поддержки Челябинской области», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

По ее словам, встреча была организована с целью обмена опытом. Кроме того, на мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций. Женщины обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна.

«Сколько энергии, сил, женской мудрости в наших прекрасных женщинах. Все инициативы и проекты будут собраны и озвучены руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой. Присоединяетесь к нам, дорогие жены и мамы наших героев, вы не одни, мы вместе», — подчеркнула первая леди региона.

Первая леди региона была особенно рада новым гостям из Самары и отметила, что там есть свои уникальные практики, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями. В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог.

На мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций Фото: telegram-канал Ирины Текслер

На встрече обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Все инициативы и проекты, озвученные на мероприятии, будут собраны и переданы далее руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой Фото: telegram-канал Ирины Текслер

Ирина Текслер познакомилась с уникальными практиками, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями, действующими в Самаре Фото: telegram-канал Ирины Текслер

В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог Фото: telegram-канал Ирины Текслер