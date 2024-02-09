Супруга губернатора Ирина Текслер встретилась с женами и матерями бойцов СВО. Фото

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Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер отметила, на встрече обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей Фото:

Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с женами и матерями бойцов СВО. Также на встрече присутствовали куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала и представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова.

«В Челябинск приехали две замечательные женщины — куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала, а также представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. Мы провели совместную встречу с женами и матерями военнослужащих в Штабе общественной поддержки Челябинской области», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

По ее словам, встреча была организована с целью обмена опытом. Кроме того, на мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций. Женщины обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна.

«Сколько энергии, сил, женской мудрости в наших прекрасных женщинах. Все инициативы и проекты будут собраны и озвучены руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой. Присоединяетесь к нам, дорогие жены и мамы наших героев, вы не одни, мы вместе», — подчеркнула первая леди региона.

Первая леди региона была особенно рада новым гостям из Самары и отметила, что там есть свои уникальные практики, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями. В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог.

На мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций
На мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций
Фото:
На встрече обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна
На встрече обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна
Фото:
Все инициативы и проекты, озвученные на мероприятии, будут собраны и переданы далее руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой
Все инициативы и проекты, озвученные на мероприятии, будут собраны и переданы далее руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой
Фото:
Ирина Текслер познакомилась с уникальными практиками, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями, действующими в Самаре
Ирина Текслер познакомилась с уникальными практиками, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями, действующими в Самаре
Фото:
В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог
В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог
Фото:
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Жена губернатора Ирина Текслер встретилась с женами и матерями бойцов СВО. Также на встрече присутствовали куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала и представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. «В Челябинск приехали две замечательные женщины — куратор федерального Комитета СВО и руководитель КСВО Самары Екатерина Колотовкина, супруга боевого генерала, а также представитель общественной палаты Самары Ольга Суркова. Мы провели совместную встречу с женами и матерями военнослужащих в Штабе общественной поддержки Челябинской области», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. По ее словам, встреча была организована с целью обмена опытом. Кроме того, на мероприятии обсудили общие вопросы, занимались поиском решений для возникающих проблемных ситуаций. Женщины обсудили все — от коммунальных и юридических проблем до образования и воспитания детей, совместный досуг и профессиональную психологическую помощь тем, кому она так сейчас нужна. «Сколько энергии, сил, женской мудрости в наших прекрасных женщинах. Все инициативы и проекты будут собраны и озвучены руководителем КСВО Челябинской области — Надеждой Солдатенковой. Присоединяетесь к нам, дорогие жены и мамы наших героев, вы не одни, мы вместе», — подчеркнула первая леди региона. Первая леди региона была особенно рада новым гостям из Самары и отметила, что там есть свои уникальные практики, в том числе по взаимодействию комитета СВО с бизнес-организациями. В завершении мероприятия жена губернатора поблагодарила всех, кто принял участие во встрече, за конструктивный диалог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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