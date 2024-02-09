Челябинского бизнесмена, чья компания наживалась на нацпроекте, отдали под суд

За все время компания бизнесмена незаконно получила свыше 21 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отдали под суд директора местной организации, похитившей у своих клиентов свыше 21 млн рублей маткапитала, полученного в рамках нацпроекта «Демография». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, в отношении пятерых соучастников аферы расследование продолжается.

«В настоящее время расследование уголовного дела в отношении руководителя кредитного финансового кооператива завершено и направлено в суд для дальнейшего разбирательства. Мужчине предъявлено обвинение по статьям 159.2 УК РФ („Мошенничество при получении выплат“) и 174.1 УК РФ („Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления“). Расследование в отношении пятерых фигурантов продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там рассказали, что фирма пользовалась несколькими способами, чтобы получить деньги. Прежде всего они находили семьи, которые могут воспользоваться маткапиталом, заключали с ними мнимые договоры о продаже земельных участков, а также договоры о выдаче займа, по которым деньги потребителям не выплачивались. Для второй схемы мошенники искусственно завышали стоимость участка или дома, а после предоставляли в Пенсионный фонд сведения для выплат на погашение созданного ими же кредита. Выплаченные денежные средства распределялись между соучастниками и тратились на личные нужды.

«В результате мошеннических действий злоумышленниками было похищено более 21 миллиона рублей, выделяемых государством в рамках реализации национального проекта „Демография“. Фигурантам уголовного дела избирались мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также обязательства о явке. На их имущество наложен арест на сумму около трех миллионов рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.