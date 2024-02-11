11 февраля 2024
10 февраля 2024

Назван топ-3 самой дорогой курортной недвижимости в Челябинской области. Фото

Самые дорогие глэмпинги в Челябинской области стоят от 9,5 млн до 48 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Самый дорогой глэмпинг в Челябинской области расположен на берегу Реки Миасс Фото:

Самые дорогие глэмпинги, выставленные на продажу в Челябинской области, расположены на берегу реки Миасс, в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе и на озере Тургояк. Стоимость самого роскошного кэмпинга составляет 48 млн рублей, сообщили 9 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Самый дорогой глэмпинг в Челябинской области — „Атмосфера“, расположенный на берегу реки Миасс, стоит 48 миллионов рублей. На втором и третьем местах в рейтинге самых дорогих курортных объектов находятся коттеджный поселок в Григорьевском сельском поселении за 12,8 млн рублей и глэмпинг-комплекс на озере Тургояк „Резорт“ за 9,57 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Глэмпинг «Атмосфера» на берегу Миасса является одним из самых роскошных объектов курортной недвижимости в Челябинской области. Он находится всего в 17 минутах езды от города. Дома выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, а номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Вместе с глэмпингом также продаются два хозяйственных помещения, помещение для бани с проектом внутренней отделки, система умного дома, парковка, пляж, и зона барбекю.

Цена второго по стоимости глэмпинга или коттеджного поселка под названием «Парк «Лесные озера», расположенного в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе, — 12,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит участок, на котором расположены три дома с чистовой отделкой и проведенным электричеством. Весь комплекс находится на просторной территории, где каждый дом располагается таким образом, чтобы обеспечить приватность гостей. Продавец также рассматривает продажу бизнеса в ипотеку.

На третьем месте расположились апартаменты в глэмпинг-комплексе «Баден-Баден Тургояк Резорт» с ценой 9,57 миллиона рублей. Покупателю предлагается приобрести апартаменты, находящиеся на курорте около озера Тургояк. На территории расположены также термальные бассейны, сауны, SPA-центры, парки, рестораны и другая инфраструктура, необходимая для комфортного отдыха. Апартаменты можно сдавать самостоятельно или передать в управление управляющей компании курорта.

Глэмпинг «Атмосфера» на берегу реки Миасс, который продается за 48 млн рублей, является одним из самых роскошных объектов курортной недвижимости в Челябинской области
Глэмпинг «Атмосфера» на берегу реки Миасс, который продается за 48 млн рублей, является одним из самых роскошных объектов курортной недвижимости в Челябинской области
Фото:
Цена второго по стоимости глэмпинга или коттеджного поселка «Парк «Лесные озера», расположенного в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе, — 12,8 миллиона рублей
Цена второго по стоимости глэмпинга или коттеджного поселка «Парк «Лесные озера», расположенного в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе, — 12,8 миллиона рублей
Фото:
На третьем месте расположились апартаменты в глэмпинг-комплексе «Баден-Баден Тургояк Резорт» с ценой 9,57 миллиона рублей
На третьем месте расположились апартаменты в глэмпинг-комплексе «Баден-Баден Тургояк Резорт» с ценой 9,57 миллиона рублей
Фото:
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Самые дорогие глэмпинги, выставленные на продажу в Челябинской области, расположены на берегу реки Миасс, в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе и на озере Тургояк. Стоимость самого роскошного кэмпинга составляет 48 млн рублей, сообщили 9 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Самый дорогой глэмпинг в Челябинской области — „Атмосфера“, расположенный на берегу реки Миасс, стоит 48 миллионов рублей. На втором и третьем местах в рейтинге самых дорогих курортных объектов находятся коттеджный поселок в Григорьевском сельском поселении за 12,8 млн рублей и глэмпинг-комплекс на озере Тургояк „Резорт“ за 9,57 млн рублей», — рассказали в пресс-службе. Глэмпинг «Атмосфера» на берегу Миасса является одним из самых роскошных объектов курортной недвижимости в Челябинской области. Он находится всего в 17 минутах езды от города. Дома выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, а номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Вместе с глэмпингом также продаются два хозяйственных помещения, помещение для бани с проектом внутренней отделки, система умного дома, парковка, пляж, и зона барбекю. Цена второго по стоимости глэмпинга или коттеджного поселка под названием «Парк «Лесные озера», расположенного в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе, — 12,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит участок, на котором расположены три дома с чистовой отделкой и проведенным электричеством. Весь комплекс находится на просторной территории, где каждый дом располагается таким образом, чтобы обеспечить приватность гостей. Продавец также рассматривает продажу бизнеса в ипотеку. На третьем месте расположились апартаменты в глэмпинг-комплексе «Баден-Баден Тургояк Резорт» с ценой 9,57 миллиона рублей. Покупателю предлагается приобрести апартаменты, находящиеся на курорте около озера Тургояк. На территории расположены также термальные бассейны, сауны, SPA-центры, парки, рестораны и другая инфраструктура, необходимая для комфортного отдыха. Апартаменты можно сдавать самостоятельно или передать в управление управляющей компании курорта.
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