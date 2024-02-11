Самые дорогие глэмпинги в Челябинской области стоят от 9,5 млн до 48 млн рублей

Самый дорогой глэмпинг в Челябинской области расположен на берегу Реки Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самые дорогие глэмпинги, выставленные на продажу в Челябинской области, расположены на берегу реки Миасс, в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе и на озере Тургояк. Стоимость самого роскошного кэмпинга составляет 48 млн рублей, сообщили 9 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Самый дорогой глэмпинг в Челябинской области — „Атмосфера“, расположенный на берегу реки Миасс, стоит 48 миллионов рублей. На втором и третьем местах в рейтинге самых дорогих курортных объектов находятся коттеджный поселок в Григорьевском сельском поселении за 12,8 млн рублей и глэмпинг-комплекс на озере Тургояк „Резорт“ за 9,57 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Глэмпинг «Атмосфера» на берегу Миасса является одним из самых роскошных объектов курортной недвижимости в Челябинской области. Он находится всего в 17 минутах езды от города. Дома выполнены по индивидуальному дизайнерскому проекту, а номера оборудованы всем необходимым для комфортного проживания. Вместе с глэмпингом также продаются два хозяйственных помещения, помещение для бани с проектом внутренней отделки, система умного дома, парковка, пляж, и зона барбекю.

Цена второго по стоимости глэмпинга или коттеджного поселка под названием «Парк «Лесные озера», расположенного в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе, — 12,8 миллиона рублей. За эти деньги покупатель получит участок, на котором расположены три дома с чистовой отделкой и проведенным электричеством. Весь комплекс находится на просторной территории, где каждый дом располагается таким образом, чтобы обеспечить приватность гостей. Продавец также рассматривает продажу бизнеса в ипотеку.

На третьем месте расположились апартаменты в глэмпинг-комплексе «Баден-Баден Тургояк Резорт» с ценой 9,57 миллиона рублей. Покупателю предлагается приобрести апартаменты, находящиеся на курорте около озера Тургояк. На территории расположены также термальные бассейны, сауны, SPA-центры, парки, рестораны и другая инфраструктура, необходимая для комфортного отдыха. Апартаменты можно сдавать самостоятельно или передать в управление управляющей компании курорта.

Глэмпинг «Атмосфера» на берегу реки Миасс, который продается за 48 млн рублей, является одним из самых роскошных объектов курортной недвижимости в Челябинской области Фото: пресс-служба «Авито-Недвижимость»

Цена второго по стоимости глэмпинга или коттеджного поселка «Парк «Лесные озера», расположенного в Григорьевском сельском поселении в Каслинском районе, — 12,8 миллиона рублей Фото: пресс-служба «Авито-Недвижимость»

На третьем месте расположились апартаменты в глэмпинг-комплексе «Баден-Баден Тургояк Резорт» с ценой 9,57 миллиона рублей Фото: пресс-служба «Авито-Недвижимость»