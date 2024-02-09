Пермские термы снизят цены в честь 14 февраля

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Комплексы предлагают скидки для пар Фото:

Пермские термальные комплексы объявили акции в честь Дня святого Валентина. Они будут снижать цены на вход, а также предлагать различные подарки. Информацию об этом URA.RU сообщили в администрациях терм.

«Мы готовы сделать ваш День святого Валентина еще более особенным и романтичным. Мы знаем, как важно провести этот прекрасный день вместе с тем, кого вы любите. Поэтому приготовили для вас супер-предложения на 14 февраля: скидка 30% при покупке двух билетов на любой тариф и приятный комплимент на кассе для пар», — рассказали в администрации «Пермских терм» корреспонденту агентства.

Уточняется, что скидка на вход будет действовать для всех. Необязательно идти со своей второй половинкой. Дисконт предоставят друзьям, родственникам, коллегам вне зависимости от пола. Также парам сделают скидку 30% при заказе сета роллов в кафе комплекса и 30% на программу массажа для двоих.

В термах «Тенторум» решили сделать скидки поменьше. Здесь цены на тарифы снизят на 25%. Акцией смогут воспользоваться все категории посетителей, пишут в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».

Программу для влюбленных также анонсировали в термах «Акватория». Но комплекс в поселке Протасы предлагает не просто скидки, а целый комплекс услуг: трехчасовое купание, массаж, фотографии, и чай с десертами в кафе. За такое свидание придется заплатить 4,4 тысячи рублей на двоих. В администрации комплекса добавили, что предложение будет действовать с 14 по 16 февраля. А если прийти в дневное время с 11:00 до 16:00, влюбленным подарят дополнительный час купания.

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Пермские термальные комплексы объявили акции в честь Дня святого Валентина. Они будут снижать цены на вход, а также предлагать различные подарки. Информацию об этом URA.RU сообщили в администрациях терм. «Мы готовы сделать ваш День святого Валентина еще более особенным и романтичным. Мы знаем, как важно провести этот прекрасный день вместе с тем, кого вы любите. Поэтому приготовили для вас супер-предложения на 14 февраля: скидка 30% при покупке двух билетов на любой тариф и приятный комплимент на кассе для пар», — рассказали в администрации «Пермских терм» корреспонденту агентства. Уточняется, что скидка на вход будет действовать для всех. Необязательно идти со своей второй половинкой. Дисконт предоставят друзьям, родственникам, коллегам вне зависимости от пола. Также парам сделают скидку 30% при заказе сета роллов в кафе комплекса и 30% на программу массажа для двоих. В термах «Тенторум» решили сделать скидки поменьше. Здесь цены на тарифы снизят на 25%. Акцией смогут воспользоваться все категории посетителей, пишут в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте». Программу для влюбленных также анонсировали в термах «Акватория». Но комплекс в поселке Протасы предлагает не просто скидки, а целый комплекс услуг: трехчасовое купание, массаж, фотографии, и чай с десертами в кафе. За такое свидание придется заплатить 4,4 тысячи рублей на двоих. В администрации комплекса добавили, что предложение будет действовать с 14 по 16 февраля. А если прийти в дневное время с 11:00 до 16:00, влюбленным подарят дополнительный час купания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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