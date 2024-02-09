Что чаще всего слушают екатеринбуржцы по дороге на работу

Екатеринбуржцы предпочитают по дороге на работу слушать поп, рэп и рок
© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Екатеринбург, девушка, наушники, мороженое
Музыку люди слушают по дороге на работу, чтобы не скучать Фото:

Чаще всего жители Екатеринбурга по дороге на работу слушают такие жанры, как поп (95%), рэп (67%), рок (19%), еще 19% предпочитают шансон, а 5% — блюз и соул. Наименьшей популярностью пользуются подкасты о психологии, личной эффективности и тру-крайм, а также аудиокниги. Результатам опроса с URA.RU поделился HiFi-стриминг «Звук»

«Большинство (71%) коротают время прослушиванием музыки, чтобы поездка не была скучной. 14% с помощью любимых композиций настраиваются на рабочий лад. 10% таким образом помогают себе проснуться. Интересно, что у каждого четвертого екатеринбуржца есть отдельный плейлист для дороги из избранных треков», — пояснили представители «Звука».

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Чаще всего жители Екатеринбурга по дороге на работу слушают такие жанры, как поп (95%), рэп (67%), рок (19%), еще 19% предпочитают шансон, а 5% — блюз и соул. Наименьшей популярностью пользуются подкасты о психологии, личной эффективности и тру-крайм, а также аудиокниги. Результатам опроса с URA.RU поделился HiFi-стриминг «Звук» «Большинство (71%) коротают время прослушиванием музыки, чтобы поездка не была скучной. 14% с помощью любимых композиций настраиваются на рабочий лад. 10% таким образом помогают себе проснуться. Интересно, что у каждого четвертого екатеринбуржца есть отдельный плейлист для дороги из избранных треков», — пояснили представители «Звука».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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