В Челябинске на сутки объявили НМУ

10 февраля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске НМУ начнет действовать с вечера 11 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с вечера 11 февраля до вечера 12 февраля будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112). «По данным Челябинского ЦГМС, с 19.00 11.02.2024 до 19.00 12.02.2024 ожидаются метеоявления, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ветер неблагоприятного направления, инверсия», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Роспотребнадзор просит челябинцев во время НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, которые помогут ограничить поступление в организм вредных химических веществ. Жителям рекомендуется меньше ездить на личном транспорте, который также загрязняет окружающую среду, сократить время пребывания на открытом воздухе, не проветривать помещения, особенно ночью и рано утром.

В Челябинске с вечера 11 февраля до вечера 12 февраля будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112). «По данным Челябинского ЦГМС, с 19.00 11.02.2024 до 19.00 12.02.2024 ожидаются метеоявления, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ветер неблагоприятного направления, инверсия», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Роспотребнадзор просит челябинцев во время НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, которые помогут ограничить поступление в организм вредных химических веществ. Жителям рекомендуется меньше ездить на личном транспорте, который также загрязняет окружающую среду, сократить время пребывания на открытом воздухе, не проветривать помещения, особенно ночью и рано утром.