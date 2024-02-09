09 февраля 2024

В Челябинске на сутки объявили НМУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Нму. Неблагоприятные метеорологические условия. Челябинск, дым, воздух, смог, атмосфера, выбросы, неблагоприятные метеоусловия, нму, челябинск, экология, виды челябинска
В Челябинске НМУ начнет действовать с вечера 11 февраля Фото:

В Челябинске с вечера 11 февраля до вечера 12 февраля будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112).

«По данным Челябинского ЦГМС, с 19.00 11.02.2024 до 19.00 12.02.2024 ожидаются метеоявления, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ветер неблагоприятного направления, инверсия», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

Роспотребнадзор просит челябинцев во время НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, которые помогут ограничить поступление в организм вредных химических веществ. Жителям рекомендуется меньше ездить на личном транспорте, который также загрязняет окружающую среду, сократить время пребывания на открытом воздухе, не проветривать помещения, особенно ночью и рано утром.

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В Челябинске с вечера 11 февраля до вечера 12 февраля будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) для рассеивания вредных примесей. Об этом сообщает пресс-служба Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС-112). «По данным Челябинского ЦГМС, с 19.00 11.02.2024 до 19.00 12.02.2024 ожидаются метеоявления, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Ветер неблагоприятного направления, инверсия», — сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. Роспотребнадзор просит челябинцев во время НМУ уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, которые помогут ограничить поступление в организм вредных химических веществ. Жителям рекомендуется меньше ездить на личном транспорте, который также загрязняет окружающую среду, сократить время пребывания на открытом воздухе, не проветривать помещения, особенно ночью и рано утром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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