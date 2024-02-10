10 февраля 2024
09 февраля 2024

Пермские полицейские поймали семейную пару мошенников, обманувших пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Престарелым гражданам сообщали по телефону, что родственник попал в беду Фото:

Пермским полицейским при поддержке коллег из Свердловской области удалось обезвредить семейную пару, которые, предположительно, являлись курьерами аферистов. Мошенники обманывали пенсионеров из Пермского края по схеме «родственник в беде» и требовали перевести деньги, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Семейную пару удалось задержать. Имеется информация о шести эпизодах противоправной деятельности мошенников, к которым причастны задержанные. Пострадали пенсионеры из Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми», — указано в сообщении на сайте ведомства. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 млн рублей.

По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящий момент следствие продолжается.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермским полицейским при поддержке коллег из Свердловской области удалось обезвредить семейную пару, которые, предположительно, являлись курьерами аферистов. Мошенники обманывали пенсионеров из Пермского края по схеме «родственник в беде» и требовали перевести деньги, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Семейную пару удалось задержать. Имеется информация о шести эпизодах противоправной деятельности мошенников, к которым причастны задержанные. Пострадали пенсионеры из Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми», — указано в сообщении на сайте ведомства. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 млн рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящий момент следствие продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...