Происшествия Криминал Пермские полицейские поймали семейную пару мошенников, обманувших пенсионеров 11 февраля 2024 в 11:44 Размер текста - 17 + Престарелым гражданам сообщали по телефону, что родственник попал в беду Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермским полицейским при поддержке коллег из Свердловской области удалось обезвредить семейную пару, которые, предположительно, являлись курьерами аферистов. Мошенники обманывали пенсионеров из Пермского края по схеме «родственник в беде» и требовали перевести деньги, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Семейную пару удалось задержать. Имеется информация о шести эпизодах противоправной деятельности мошенников, к которым причастны задержанные. Пострадали пенсионеры из Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми», — указано в сообщении на сайте ведомства. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 млн рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящий момент следствие продолжается. Пермским полицейским при поддержке коллег из Свердловской области удалось обезвредить семейную пару, которые, предположительно, являлись курьерами аферистов. Мошенники обманывали пенсионеров из Пермского края по схеме «родственник в беде» и требовали перевести деньги, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Семейную пару удалось задержать. Имеется информация о шести эпизодах противоправной деятельности мошенников, к которым причастны задержанные. Пострадали пенсионеры из Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми», — указано в сообщении на сайте ведомства. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 млн рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящий момент следствие продолжается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям