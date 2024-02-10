Пермские полицейские поймали семейную пару мошенников, обманувших пенсионеров

Пермским полицейским при поддержке коллег из Свердловской области удалось обезвредить семейную пару, которые, предположительно, являлись курьерами аферистов. Мошенники обманывали пенсионеров из Пермского края по схеме «родственник в беде» и требовали перевести деньги, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Семейную пару удалось задержать. Имеется информация о шести эпизодах противоправной деятельности мошенников, к которым причастны задержанные. Пострадали пенсионеры из Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми», — указано в сообщении на сайте ведомства. Общую сумму ущерба оценили в 1,7 млн рублей.
По каждому факту возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В настоящий момент следствие продолжается.
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