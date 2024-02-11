Появилось фото подорвавшего центр медитации в Элисте

В интернете опубликовали фото молодого человека, устроившего подрыв в Элисте с помощью самодельного взрывного устройства 10 февраля. Фотография Сергея Данилова оказалась в распоряжении «Известий».
«В распоряжении „Известий“ оказались фото Сергея Данилова, 1995 г. р., который подорвал СВУ в Элисте», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания.
Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Элисте произошел взрыв. Позже сообщалось о еще одном взрыве в офисе центра медитации и образовательных услуг «Альтернатива», в результате которого пострадали двое сотрудников. Спустя время выяснилось, что теракт планировался заранее, а устроил его 28-летний Данилов.
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