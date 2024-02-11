Появилось фото подорвавшего центр медитации в Элисте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, сву, взрывное устройство, бомба
Подрыв в Элисте был совершен с помощью СВУ Фото:

В интернете опубликовали фото молодого человека, устроившего подрыв в Элисте с помощью самодельного взрывного устройства 10 февраля. Фотография Сергея Данилова оказалась в распоряжении «Известий».

«В распоряжении „Известий“ оказались фото Сергея Данилова, 1995 г. р., который подорвал СВУ в Элисте», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания.

Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Элисте произошел взрыв. Позже сообщалось о еще одном взрыве в офисе центра медитации и образовательных услуг «Альтернатива», в результате которого пострадали двое сотрудников. Спустя время выяснилось, что теракт планировался заранее, а устроил его 28-летний Данилов.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В интернете опубликовали фото молодого человека, устроившего подрыв в Элисте с помощью самодельного взрывного устройства 10 февраля. Фотография Сергея Данилова оказалась в распоряжении «Известий». «В распоряжении „Известий“ оказались фото Сергея Данилова, 1995 г. р., который подорвал СВУ в Элисте», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале издания. Ранее стало известно, что в одном из жилых домов в Элисте произошел взрыв. Позже сообщалось о еще одном взрыве в офисе центра медитации и образовательных услуг «Альтернатива», в результате которого пострадали двое сотрудников. Спустя время выяснилось, что теракт планировался заранее, а устроил его 28-летний Данилов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...