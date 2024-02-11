11 февраля 2024

Власти Сургута взяли на работу нового куратора уборки снега в городе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обсуждение вырубки ботанического сада на территории парка "За Саймой". Сургут, богач роман
Роман Богач до назначения возглавлял коммунальное предприятие Фото:

Власти Сургута назначили на должность директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Романа Богача, который до этого руководил предприятием «УТВиВ №1», отвечающим за подачу тепла в Сургутском районе. О назначении URA.RU сообщили в администрации города.

«Роман Богач назначен на должность директора МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“. Его первый рабочий день — 12 февраля 2024 года», — сообщили в мэрии.

В конце прошлой недели в МКУ «ДДТи ЖКК» сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями управления МВД Сургута провели выемку документов в дорожно-транспортной дирекции властей Сургута. У оперативников возникли вопросы к главному юристу учреждения Светлане Баховой.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Сургута назначили на должность директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Романа Богача, который до этого руководил предприятием «УТВиВ №1», отвечающим за подачу тепла в Сургутском районе. О назначении URA.RU сообщили в администрации города. «Роман Богач назначен на должность директора МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“. Его первый рабочий день — 12 февраля 2024 года», — сообщили в мэрии. В конце прошлой недели в МКУ «ДДТи ЖКК» сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями управления МВД Сургута провели выемку документов в дорожно-транспортной дирекции властей Сургута. У оперативников возникли вопросы к главному юристу учреждения Светлане Баховой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...