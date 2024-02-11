Власти Сургута взяли на работу нового куратора уборки снега в городе

Власти Сургута назначили на должность директора МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Романа Богача, который до этого руководил предприятием «УТВиВ №1», отвечающим за подачу тепла в Сургутском районе. О назначении URA.RU сообщили в администрации города.
«Роман Богач назначен на должность директора МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“. Его первый рабочий день — 12 февраля 2024 года», — сообщили в мэрии.
В конце прошлой недели в МКУ «ДДТи ЖКК» сотрудники отдела борьбы с экономическими преступлениями управления МВД Сургута провели выемку документов в дорожно-транспортной дирекции властей Сургута. У оперативников возникли вопросы к главному юристу учреждения Светлане Баховой.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.