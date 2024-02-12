Турпоток из Китая в Свердловскую область за год вырос в два раза

13 февраля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Средний Урал оказался в топе регионов, для туристов из КНР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Число приезжающих в Свердловскую область туристов из Китая выросло в 2024 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафона». «Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая. В сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении. В целом Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных российских регионов для туристов из КНР. Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуется Москва и Санкт-Петербург. Во время путешествий туристы тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети.

Число приезжающих в Свердловскую область туристов из Китая выросло в 2024 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафона». «Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая. В сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении. В целом Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных российских регионов для туристов из КНР. Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуется Москва и Санкт-Петербург. Во время путешествий туристы тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети.