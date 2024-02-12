12 февраля 2024

Турпоток из Китая в Свердловскую область за год вырос в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Туристический поход по хребту Нурали, Южный Урал, снег, поход, туристы, активный отдых, трекинг, туризм
Средний Урал оказался в топе регионов, для туристов из КНР Фото:

Число приезжающих в Свердловскую область туристов из Китая выросло в 2024 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафона».

«Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая. В сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении.

В целом Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных российских регионов для туристов из КНР. Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуется Москва и Санкт-Петербург. Во время путешествий туристы тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети.

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Число приезжающих в Свердловскую область туристов из Китая выросло в 2024 году в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафона». «Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая. В сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос более чем в два раза», — говорится в сообщении. В целом Средний Урал вошел в топ-15 самых популярных российских регионов для туристов из КНР. Наибольшей популярностью у гостей из Китая пользуется Москва и Санкт-Петербург. Во время путешествий туристы тратят больше всего интернет-трафика на приложение WeChat, которое объединяет в себе функции мессенджера, мобильного банка и социальной сети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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