Пермские власти потратят миллион рублей на эвакуацию трупов

Пермское МАУ «Ритуал» объявило торги на услуги по эвакуации тел умерших
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, венки, ритуальные услуги, скорбь, похороны, кпру, утрата
Санитарным бригадам необходимо работать в сапогах, перчатках и респираторах Фото:

МАУ «Ритуал», владельцем которого являются власти Пермского муниципального округа, объявило конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных тел умерших. Начальная и максимальная цена данного контракта составляет более миллиона рублей.

«МАУ „Ритуал“, оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших. Грузчики исполнителя выгружают тело умершего, и передают его сотрудникам морга. Перевозка тел осуществляется круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни транспортом. Начальная и максимальная цена контракта — 1,3 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

В документе также указано, что машины доставщиков должны обрабатываться после каждой эвакуации дезинфекционными средствами. Санитарным бригадам подрядчика необходимо работать в сапогах, перчатках и респираторах. МАУ «Ритуал» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. Принадлежит учреждение администрации Пермского муниципального округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро объявила Пермская краевая инфекционная больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей.

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МАУ «Ритуал», владельцем которого являются власти Пермского муниципального округа, объявило конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных тел умерших. Начальная и максимальная цена данного контракта составляет более миллиона рублей. «МАУ „Ритуал“, оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших. Грузчики исполнителя выгружают тело умершего, и передают его сотрудникам морга. Перевозка тел осуществляется круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни транспортом. Начальная и максимальная цена контракта — 1,3 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В документе также указано, что машины доставщиков должны обрабатываться после каждой эвакуации дезинфекционными средствами. Санитарным бригадам подрядчика необходимо работать в сапогах, перчатках и респираторах. МАУ «Ритуал» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. Принадлежит учреждение администрации Пермского муниципального округа. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро объявила Пермская краевая инфекционная больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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