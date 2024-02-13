Пермские власти потратят миллион рублей на эвакуацию трупов

Пермское МАУ «Ритуал» объявило торги на услуги по эвакуации тел умерших

Санитарным бригадам необходимо работать в сапогах, перчатках и респираторах Фото: Илья Московец © URA.RU

МАУ «Ритуал», владельцем которого являются власти Пермского муниципального округа, объявило конкурс на оказание услуг по перевозке невостребованных тел умерших. Начальная и максимальная цена данного контракта составляет более миллиона рублей.

«МАУ „Ритуал“, оказание услуг по эвакуации невостребованных умерших. Грузчики исполнителя выгружают тело умершего, и передают его сотрудникам морга. Перевозка тел осуществляется круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни транспортом. Начальная и максимальная цена контракта — 1,3 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

В документе также указано, что машины доставщиков должны обрабатываться после каждой эвакуации дезинфекционными средствами. Санитарным бригадам подрядчика необходимо работать в сапогах, перчатках и респираторах. МАУ «Ритуал» занимается организацией похорон и предоставлением связанных с ними услуг. Принадлежит учреждение администрации Пермского муниципального округа.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке тел умерших в патологоанатомические бюро объявила Пермская краевая инфекционная больница. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 270 тысяч рублей.