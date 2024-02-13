В Кремле обвинили Запад в готовности карать неугодные СМИ

13 февраля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Цензура в СМИ действует во всех странах Запада, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запад готов карать неугодные СМИ, которые открыто публикуют информацию о России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Очевидно, что любые источники информации, которые не соответствуют критериям, сразу признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция… Не только во Франции. Это идет в разрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные СМИ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Запад готов карать неугодные СМИ, которые открыто публикуют информацию о России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Очевидно, что любые источники информации, которые не соответствуют критериям, сразу признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция… Не только во Франции. Это идет в разрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные СМИ», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.