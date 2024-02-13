Жена мэра Лангепаса назначена директором комбината школьного питания в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, школьная столовая, столовая
Комбинат школьного питания ждет аудит Фото:

Жена мэра Лангепаса (ХМАО) Сергея Горобченко — Евгения Горобченко назначена на должность директора комбината школьного питания. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Семья Сергея Горобченко давно проживает в Сургуте. Его жена в свое время на разных должностях работала в прокуратуре. Возможно, опыт работы в надзорном ведомстве поможет ей на новой позиции. В комбинате школьного питания нужно провести аудит финансово-хозяйственной деятельности», — рассказал инсайдер.

В мэрии Сургута подтвердили URA.RU назначения Горобченко на должность директора КШП. Там сообщили, что она уже приступила к исполнению обязанностей.

Ранее URA.RU, что директор главного коммунального предприятия Сургутского района «УТВиВ №1» Роман Богач покинул место руководителя. Он возглавил в Сургуте МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

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Жена мэра Лангепаса (ХМАО) Сергея Горобченко — Евгения Горобченко назначена на должность директора комбината школьного питания. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Семья Сергея Горобченко давно проживает в Сургуте. Его жена в свое время на разных должностях работала в прокуратуре. Возможно, опыт работы в надзорном ведомстве поможет ей на новой позиции. В комбинате школьного питания нужно провести аудит финансово-хозяйственной деятельности», — рассказал инсайдер. В мэрии Сургута подтвердили URA.RU назначения Горобченко на должность директора КШП. Там сообщили, что она уже приступила к исполнению обязанностей. Ранее URA.RU, что директор главного коммунального предприятия Сургутского района «УТВиВ №1» Роман Богач покинул место руководителя. Он возглавил в Сургуте МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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