Стали известны самые дорогие и необычные подарки к 14 февраля в Челябинске

В топ необычных подарков у челябинцев вошли дорогие украшения и фотоаппараты

14 февраля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

В топе самых необычных подарков к 14 февраля — дорогие украшения и фотоаппарат Polaroid Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске самым дорогим и необычным подарком ко Дню святого Валентина стал набор украшений от Cartier за 670 тысяч рублей. Также порадовать вторую половинку можно пленочным фотоаппаратом Polaroid за 18 тысяч рублей, набором для шоколадного фондю и хенд-мейд подарками, рассказали в пресс-службе Авито. «Самым дорогим и необычным презентом ко дню всех влюбленных может стать набор украшений от Cartier. За качество и бренд придется заплатить 670 тысяч рублей. Если ваша вторая половинка увлекается фотографией, то отличным подарком станет пленочный фотоаппарат Polaroid за 18 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Специалисты отмечают, в топ самых необычных и популярных подарков у челябинцев ко дню святого Валентина вошли презенты, сделанные вручную, или «крафтовые». В среднем мужской кошелек ручной работы, сделанный из натуральной кожи, обойдется в 1 тысячу 990 рублей. Также уникальным и трендовым вариантом хэндмейд-подарка для девушки может стать изготовленная на заказ сумка из бусин за 1 тысячу 500 рублей. Она выполнена в форме сердца в розовом цвете, что определенно соответствует тематике праздника. Также на 14 февраля второй половине можно подарить сертификат в школу музыки, при этом пробное занятие для желающих обойдется в 1000 рублей. Кроме того необычным подарком может стать набор для шоколадного фондю за 320 рублей. Он выполнен в виде красных сердечек, которые помогут создать романтическую атмосферу на свидании. Возлюбленные коллекционеров могут порадовать вторую половинку коллекционными экземплярами фигурок. Фанатов хороров можно удивить фигуркой в виде клоуна из фильма «Оно», которая продается вместе с коллекционным изданием книги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске самым дорогим и необычным подарком ко Дню святого Валентина стал набор украшений от Cartier за 670 тысяч рублей. Также порадовать вторую половинку можно пленочным фотоаппаратом Polaroid за 18 тысяч рублей, набором для шоколадного фондю и хенд-мейд подарками, рассказали в пресс-службе Авито. «Самым дорогим и необычным презентом ко дню всех влюбленных может стать набор украшений от Cartier. За качество и бренд придется заплатить 670 тысяч рублей. Если ваша вторая половинка увлекается фотографией, то отличным подарком станет пленочный фотоаппарат Polaroid за 18 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Специалисты отмечают, в топ самых необычных и популярных подарков у челябинцев ко дню святого Валентина вошли презенты, сделанные вручную, или «крафтовые». В среднем мужской кошелек ручной работы, сделанный из натуральной кожи, обойдется в 1 тысячу 990 рублей. Также уникальным и трендовым вариантом хэндмейд-подарка для девушки может стать изготовленная на заказ сумка из бусин за 1 тысячу 500 рублей. Она выполнена в форме сердца в розовом цвете, что определенно соответствует тематике праздника. Также на 14 февраля второй половине можно подарить сертификат в школу музыки, при этом пробное занятие для желающих обойдется в 1000 рублей. Кроме того необычным подарком может стать набор для шоколадного фондю за 320 рублей. Он выполнен в виде красных сердечек, которые помогут создать романтическую атмосферу на свидании. Возлюбленные коллекционеров могут порадовать вторую половинку коллекционными экземплярами фигурок. Фанатов хороров можно удивить фигуркой в виде клоуна из фильма «Оно», которая продается вместе с коллекционным изданием книги.