ФАС завела дело на «Яндекс»

Федеральная антимонопольная служба России завела дело на поисковик «Яндекс». Причиной тому стало нарушение запрета на рекламу услуг по написанию курсовых работ и дипломов.
«ФАС возбудила дело в отношении „Яндекса“ за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — говорится в сообщении ведомства.
В службе сообщили, что ранее в службу поступило заявление с жалобой на рекламу сервиса по написанию работ, которая распространялась в поисковике. Там также подчеркнули, что реклама услуг по подготовке работ для аттестации или экзаменов в школах и вузах запрещена законом.
Ранее ФАС завела дело против Росбанка за нарушение рекламного законодательства, передает РАПСИ. Уточняется, что финучреждение размещало рекламу кредитной карты, где потребители получали неполную информацию об условиях переводов и платежей.
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