ФАС завела дело на «Яндекс»

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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
ФАС завела дело против «Яндекса» из-за ненадлежащих рекламных услуг Фото:

Федеральная антимонопольная служба России завела дело на поисковик «Яндекс». Причиной тому стало нарушение запрета на рекламу услуг по написанию курсовых работ и дипломов.

«ФАС возбудила дело в отношении „Яндекса“ за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — говорится в сообщении ведомства.

В службе сообщили, что ранее в службу поступило заявление с жалобой на рекламу сервиса по написанию работ, которая распространялась в поисковике. Там также подчеркнули, что реклама услуг по подготовке работ для аттестации или экзаменов в школах и вузах запрещена законом.

Ранее ФАС завела дело против Росбанка за нарушение рекламного законодательства, передает РАПСИ. Уточняется, что финучреждение размещало рекламу кредитной карты, где потребители получали неполную информацию об условиях переводов и платежей.

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Федеральная антимонопольная служба России завела дело на поисковик «Яндекс». Причиной тому стало нарушение запрета на рекламу услуг по написанию курсовых работ и дипломов. «ФАС возбудила дело в отношении „Яндекса“ за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — говорится в сообщении ведомства. В службе сообщили, что ранее в службу поступило заявление с жалобой на рекламу сервиса по написанию работ, которая распространялась в поисковике. Там также подчеркнули, что реклама услуг по подготовке работ для аттестации или экзаменов в школах и вузах запрещена законом. Ранее ФАС завела дело против Росбанка за нарушение рекламного законодательства, передает РАПСИ. Уточняется, что финучреждение размещало рекламу кредитной карты, где потребители получали неполную информацию об условиях переводов и платежей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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