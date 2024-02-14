Происшествия ФАС завела дело на «Яндекс» 14 февраля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 + ФАС завела дело против «Яндекса» из-за ненадлежащих рекламных услуг Фото: Владимир Андреев © URA.RU Федеральная антимонопольная служба России завела дело на поисковик «Яндекс». Причиной тому стало нарушение запрета на рекламу услуг по написанию курсовых работ и дипломов. «ФАС возбудила дело в отношении „Яндекса“ за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — говорится в сообщении ведомства. В службе сообщили, что ранее в службу поступило заявление с жалобой на рекламу сервиса по написанию работ, которая распространялась в поисковике. Там также подчеркнули, что реклама услуг по подготовке работ для аттестации или экзаменов в школах и вузах запрещена законом. Ранее ФАС завела дело против Росбанка за нарушение рекламного законодательства, передает РАПСИ. Уточняется, что финучреждение размещало рекламу кредитной карты, где потребители получали неполную информацию об условиях переводов и платежей. Федеральная антимонопольная служба России завела дело на поисковик «Яндекс». Причиной тому стало нарушение запрета на рекламу услуг по написанию курсовых работ и дипломов. «ФАС возбудила дело в отношении „Яндекса“ за распространение ненадлежащей рекламы. Компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ», — говорится в сообщении ведомства. В службе сообщили, что ранее в службу поступило заявление с жалобой на рекламу сервиса по написанию работ, которая распространялась в поисковике. Там также подчеркнули, что реклама услуг по подготовке работ для аттестации или экзаменов в школах и вузах запрещена законом. Ранее ФАС завела дело против Росбанка за нарушение рекламного законодательства, передает РАПСИ. Уточняется, что финучреждение размещало рекламу кредитной карты, где потребители получали неполную информацию об условиях переводов и платежей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям