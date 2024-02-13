13 февраля 2024

В ХМАО прокуратура заинтересовалась опасным трюком парня, прыгнувшего с 5 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура проверит уполномоченные органы в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних Фото:

Прокуратура ХМАО проведет проверку после публикации в СМИ видеозаписи с парнем, который выпрыгнул из окна пятого этажа в Мегионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что молодой человек совершил опасный трюк, спрыгнув с пятого этажа. Он приземлился в сугроб и не пострадал.

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Прокуратура ХМАО проведет проверку после публикации в СМИ видеозаписи с парнем, который выпрыгнул из окна пятого этажа в Мегионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что молодой человек совершил опасный трюк, спрыгнув с пятого этажа. Он приземлился в сугроб и не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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