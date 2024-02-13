В ХМАО прокуратура заинтересовалась опасным трюком парня, прыгнувшего с 5 этажа

Прокуратура проверит уполномоченные органы в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних
Прокуратура ХМАО проведет проверку после публикации в СМИ видеозаписи с парнем, который выпрыгнул из окна пятого этажа в Мегионе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Ранее URA.RU писало, что молодой человек совершил опасный трюк, спрыгнув с пятого этажа. Он приземлился в сугроб и не пострадал.
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