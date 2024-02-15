Площадь пожара в центре Москвы резко выросла

В МЧС сообщили о пожаре площадью полтора квадратных километра
Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла с 800 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
«Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров», — сообщили в МЧС, передает РИА Новости. Уточняется, что горит административное здание, которое находится на реконструкции.
Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. Сообщалось о площади возгорания 800 квадратных метров.
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