Площадь пожара в центре Москвы резко выросла

Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла до 1500 квадратных метров
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, гидрант, пожарный гидрант, сотрудники мчс, шланг, пожарные
В МЧС сообщили о пожаре площадью полтора квадратных километра Фото:

Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла с 800 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

«Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров», — сообщили в МЧС, передает РИА Новости. Уточняется, что горит административное здание, которое находится на реконструкции.

Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. Сообщалось о площади возгорания 800 квадратных метров.

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Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла с 800 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров», — сообщили в МЧС, передает РИА Новости. Уточняется, что горит административное здание, которое находится на реконструкции. Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. Сообщалось о площади возгорания 800 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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