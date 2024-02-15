Происшествия Пожары Площадь пожара в центре Москвы резко выросла Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла до 1500 квадратных метров 15 февраля 2024 в 08:56 Размер текста - 17 + В МЧС сообщили о пожаре площадью полтора квадратных километра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла с 800 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров», — сообщили в МЧС, передает РИА Новости. Уточняется, что горит административное здание, которое находится на реконструкции. Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. Сообщалось о площади возгорания 800 квадратных метров. Площадь пожара на Пушкинской площади в Москве выросла с 800 до 1500 квадратных метров. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций. «Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров», — сообщили в МЧС, передает РИА Новости. Уточняется, что горит административное здание, которое находится на реконструкции. Ранее стало известно о пожаре в центре Москвы. Сообщалось о площади возгорания 800 квадратных метров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям