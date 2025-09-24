ВСУ в Сумской области остались без еды

Украинских военных не могут обеспечить питанием уже неделю
Украинских военных не могут обеспечить питанием уже неделю
Спецоперация РФ на Украине

Большинство подразделений ВСУ, находящихся в Сумской области, уже неделю испытывают трудности с обеспечением продовольствия. Об этом сообщили представители российских силовых структур.

«На сумском направлении в результате уничтожения продовольственных складов большинство подразделений ВСУ испытывает проблемы с едой», — приводит слова представителей структур ТАСС. Отмечается, что в течение недели украинских военнослужащих не могут обеспечить питанием.

Ранее жители приграничных районов Сумской области уже сталкивались с нехваткой продуктов и медицинской помощи из-за мобилизации водителей и медиков, а подразделения ВСУ испытывали трудности с доставкой снабжения и медикаментов. Сообщалось, что это привело к обострению социальной обстановки в регионе и фактической остановке работы больниц и магазинов.

