Большинство подразделений ВСУ, находящихся в Сумской области, уже неделю испытывают трудности с обеспечением продовольствия. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
«На сумском направлении в результате уничтожения продовольственных складов большинство подразделений ВСУ испытывает проблемы с едой», — приводит слова представителей структур ТАСС. Отмечается, что в течение недели украинских военнослужащих не могут обеспечить питанием.
Ранее жители приграничных районов Сумской области уже сталкивались с нехваткой продуктов и медицинской помощи из-за мобилизации водителей и медиков, а подразделения ВСУ испытывали трудности с доставкой снабжения и медикаментов. Сообщалось, что это привело к обострению социальной обстановки в регионе и фактической остановке работы больниц и магазинов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.