14 февраля 2024

В челябинских городах из-за морозов отменили занятия во вторую смену

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Снегопад. Челябинск, пешеход, зима, буран, вьюга, погода, непогода, снегопад, климат, предвыборная агитация, февраль
В регионе двое суток будут сильные морозы Фото:

В Миассе и Магнитогорске Челябинской области отменили занятия для учащихся 1-4 классов второй смены. Об этом сообщили в администрациях городов.

«В связи с погодными условиями 15 февраля в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятия в 1-4 классах во вторую смену проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении мэрии Магнитогорска. Аналогичная информация поступила и от администрации Миасса.

Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий первой и второй смены в Челябинске. Из-за сильных морозов учащиеся начальной школы переведены на дистант.

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В Миассе и Магнитогорске Челябинской области отменили занятия для учащихся 1-4 классов второй смены. Об этом сообщили в администрациях городов. «В связи с погодными условиями 15 февраля в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятия в 1-4 классах во вторую смену проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении мэрии Магнитогорска. Аналогичная информация поступила и от администрации Миасса. Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий первой и второй смены в Челябинске. Из-за сильных морозов учащиеся начальной школы переведены на дистант.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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