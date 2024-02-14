В челябинских городах из-за морозов отменили занятия во вторую смену

В регионе двое суток будут сильные морозы
В Миассе и Магнитогорске Челябинской области отменили занятия для учащихся 1-4 классов второй смены. Об этом сообщили в администрациях городов.
«В связи с погодными условиями 15 февраля в муниципальных общеобразовательных учреждениях занятия в 1-4 классах во вторую смену проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — говорится в сообщении мэрии Магнитогорска. Аналогичная информация поступила и от администрации Миасса.
Ранее URA.RU сообщало об отмене занятий первой и второй смены в Челябинске. Из-за сильных морозов учащиеся начальной школы переведены на дистант.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.