Во Франции одного из самых известных журналистов назвали советским шпионом

L’Express: советник президентов Филипп Грюмбах работал на КГБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие экспозиции в честь 100-летнего юбилея органов безопасности России. Челябинск, герб, кгб
В рядах КГБ Гюмбах пытался оказать влияние на политику Франции Фото:

Знаменитый французский журналист, бывший главный редактор и издатель еженедельного журнала L’Express Филипп Грюмбах работал на КГБ. В этих рядах он оказывал влияние на нужных людей, тем самым пытаясь повлиять на французскую политику. О тайной деятельности журналиста стало известно из документов архива Митрохина. Об этом сообщает L’Express.

«Знаменитый французский журналист Филипп Грюмбах (1924—2003) в течение 35 лет сотрудничал с советской разведкой», — передает журнал. Отмечается, что упоминания о тайной жизни издателя были недавно найдены среди бумаг архива Митрохина. В нем хранятся копии секретных документов советской разведки, которые похитил и передал западным странам сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин.

Согласно архивным документам, Грюмбах фигурирует в бумагах и под своим именем, и под псевдонимом Брок. Его завербовали в 1946 году, с тех пор мужчина не только собирал и передавал информацию, но и оказывал влияние на нужных людей. Тем самым Грюмбах пытался повлиять на французскую политику. Кроме того, в документах уточнятся, что журналист был неофициальным доверенным лицом и советником президентов Франции Франсуа Миттерана и Валери Жискар д’Эстена.

Грюмбах до конца жизни оставался вне подозрений. Он умер в Париже в возрасте 79 лет. Бывший министр культуры Жан-Жак Айягон отзывался о нем, как о самой уважаемой и знаковой фигуре журналистики Франции.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Знаменитый французский журналист, бывший главный редактор и издатель еженедельного журнала L’Express Филипп Грюмбах работал на КГБ. В этих рядах он оказывал влияние на нужных людей, тем самым пытаясь повлиять на французскую политику. О тайной деятельности журналиста стало известно из документов архива Митрохина. Об этом сообщает L’Express. «Знаменитый французский журналист Филипп Грюмбах (1924—2003) в течение 35 лет сотрудничал с советской разведкой», — передает журнал. Отмечается, что упоминания о тайной жизни издателя были недавно найдены среди бумаг архива Митрохина. В нем хранятся копии секретных документов советской разведки, которые похитил и передал западным странам сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин. Согласно архивным документам, Грюмбах фигурирует в бумагах и под своим именем, и под псевдонимом Брок. Его завербовали в 1946 году, с тех пор мужчина не только собирал и передавал информацию, но и оказывал влияние на нужных людей. Тем самым Грюмбах пытался повлиять на французскую политику. Кроме того, в документах уточнятся, что журналист был неофициальным доверенным лицом и советником президентов Франции Франсуа Миттерана и Валери Жискар д’Эстена. Грюмбах до конца жизни оставался вне подозрений. Он умер в Париже в возрасте 79 лет. Бывший министр культуры Жан-Жак Айягон отзывался о нем, как о самой уважаемой и знаковой фигуре журналистики Франции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...