Во Франции одного из самых известных журналистов назвали советским шпионом

L’Express: советник президентов Филипп Грюмбах работал на КГБ

15 февраля 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

В рядах КГБ Гюмбах пытался оказать влияние на политику Франции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Знаменитый французский журналист, бывший главный редактор и издатель еженедельного журнала L’Express Филипп Грюмбах работал на КГБ. В этих рядах он оказывал влияние на нужных людей, тем самым пытаясь повлиять на французскую политику. О тайной деятельности журналиста стало известно из документов архива Митрохина. Об этом сообщает L’Express. «Знаменитый французский журналист Филипп Грюмбах (1924—2003) в течение 35 лет сотрудничал с советской разведкой», — передает журнал . Отмечается, что упоминания о тайной жизни издателя были недавно найдены среди бумаг архива Митрохина. В нем хранятся копии секретных документов советской разведки, которые похитил и передал западным странам сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин. Согласно архивным документам, Грюмбах фигурирует в бумагах и под своим именем, и под псевдонимом Брок. Его завербовали в 1946 году, с тех пор мужчина не только собирал и передавал информацию, но и оказывал влияние на нужных людей. Тем самым Грюмбах пытался повлиять на французскую политику. Кроме того, в документах уточнятся, что журналист был неофициальным доверенным лицом и советником президентов Франции Франсуа Миттерана и Валери Жискар д’Эстена. Грюмбах до конца жизни оставался вне подозрений. Он умер в Париже в возрасте 79 лет. Бывший министр культуры Жан-Жак Айягон отзывался о нем, как о самой уважаемой и знаковой фигуре журналистики Франции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Знаменитый французский журналист, бывший главный редактор и издатель еженедельного журнала L’Express Филипп Грюмбах работал на КГБ. В этих рядах он оказывал влияние на нужных людей, тем самым пытаясь повлиять на французскую политику. О тайной деятельности журналиста стало известно из документов архива Митрохина. Об этом сообщает L’Express. «Знаменитый французский журналист Филипп Грюмбах (1924—2003) в течение 35 лет сотрудничал с советской разведкой», — передает журнал. Отмечается, что упоминания о тайной жизни издателя были недавно найдены среди бумаг архива Митрохина. В нем хранятся копии секретных документов советской разведки, которые похитил и передал западным странам сотрудник архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР Василий Митрохин. Согласно архивным документам, Грюмбах фигурирует в бумагах и под своим именем, и под псевдонимом Брок. Его завербовали в 1946 году, с тех пор мужчина не только собирал и передавал информацию, но и оказывал влияние на нужных людей. Тем самым Грюмбах пытался повлиять на французскую политику. Кроме того, в документах уточнятся, что журналист был неофициальным доверенным лицом и советником президентов Франции Франсуа Миттерана и Валери Жискар д’Эстена. Грюмбах до конца жизни оставался вне подозрений. Он умер в Париже в возрасте 79 лет. Бывший министр культуры Жан-Жак Айягон отзывался о нем, как о самой уважаемой и знаковой фигуре журналистики Франции.