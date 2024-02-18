Global Times: ФРГ и Франция не позволят Украине вступить в НАТО

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Украине не дадут вступить в НАТО, считает военный эксперт Фото:

Договоренности Киева с Германий и Францией не дадут Украине гарантий вступления в НАТО. Западные страны не допустят этого, так как не хотят конфликта с Россией, заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин изданию Global Times.

Ранее Киев подписал соглашение о безопасности с Францией и ФРГ. Документ должен побудить другие государства укрепить сотрудничество с Украиной, однако это не означает ее интеграцию в альянс. «В долгосрочной перспективе эти страны также избегут прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО», — передает издание слова Сун Чжунпина.

Ранее стало известно о подписании соглашения о гарантиях безопасности. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал встречу лидеров трех стран «новым альянсом нацистов с бандеровцами», передает «Царьград».

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Договоренности Киева с Германий и Францией не дадут Украине гарантий вступления в НАТО. Западные страны не допустят этого, так как не хотят конфликта с Россией, заявил китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин изданию Global Times. Ранее Киев подписал соглашение о безопасности с Францией и ФРГ. Документ должен побудить другие государства укрепить сотрудничество с Украиной, однако это не означает ее интеграцию в альянс. «В долгосрочной перспективе эти страны также избегут прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО», — передает издание слова Сун Чжунпина. Ранее стало известно о подписании соглашения о гарантиях безопасности. Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал встречу лидеров трех стран «новым альянсом нацистов с бандеровцами», передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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