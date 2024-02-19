19 февраля 2024

В Миассе панелевоз насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет

© Служба новостей «URA.RU»
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Панелевоз сбил пешехода на пешеходном переходе Фото:

В Миассе (Челябинская область) грузовик, перевозивший строительные панели, на пешеходном переходе насмерть сбил пешехода, проигнорировавшего запрещающий сигнал светофора. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В Миассе 19 февраля около 21:00 на улице Богдана Хмельницкого, 44, 41-летний водитель управлял автомобилем „Ивеко“ с полуприцепом. На регулируемом пешеходном переходе грузовая машина совершила наезд на 84-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили пешеходам о том, что переходить проезжую часть можно только на разрешающий сигнал светофора, при этом убедившись в своей безопасности. Также им посоветовали в темное время суток носить световозвращающие элементы. Водителям в ведомстве дали совет при проезде пешеходных переходов быть предельно внимательными и снижать скорость.

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В Миассе (Челябинская область) грузовик, перевозивший строительные панели, на пешеходном переходе насмерть сбил пешехода, проигнорировавшего запрещающий сигнал светофора. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Миассе 19 февраля около 21:00 на улице Богдана Хмельницкого, 44, 41-летний водитель управлял автомобилем „Ивеко“ с полуприцепом. На регулируемом пешеходном переходе грузовая машина совершила наезд на 84-летнего пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход скончался на месте», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. В ГИБДД напомнили пешеходам о том, что переходить проезжую часть можно только на разрешающий сигнал светофора, при этом убедившись в своей безопасности. Также им посоветовали в темное время суток носить световозвращающие элементы. Водителям в ведомстве дали совет при проезде пешеходных переходов быть предельно внимательными и снижать скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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