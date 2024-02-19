Пособницу ВСУ, задержанную в Екатеринбурге, отправили в СИЗО. Видео

20 февраля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Женщину обвинили в госизмене Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Жительницу Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ). «Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Судя по видео, которое опубликовала ФСБ, меру пресечения женщине выбрали в одном из судов Екатеринбурга. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Против женщины было возбуждено уголовное дело за госизмену. В УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ЦОС ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Также она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Жительницу Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ). «Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Судя по видео, которое опубликовала ФСБ, меру пресечения женщине выбрали в одном из судов Екатеринбурга. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Против женщины было возбуждено уголовное дело за госизмену. В УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ЦОС ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Также она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.