Жительницу Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ).
«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Судя по видео, которое опубликовала ФСБ, меру пресечения женщине выбрали в одном из судов Екатеринбурга.
Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Против женщины было возбуждено уголовное дело за госизмену. В УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.
У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ЦОС ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Также она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.
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