19 февраля 2024

Пособницу ВСУ, задержанную в Екатеринбурге, отправили в СИЗО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Женщину обвинили в госизмене Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Жительницу Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ).

«Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Судя по видео, которое опубликовала ФСБ, меру пресечения женщине выбрали в одном из судов Екатеринбурга.

Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Против женщины было возбуждено уголовное дело за госизмену. В УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались.

У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ЦОС ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Также она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

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Жительницу Лос-Анджелеса (США), которую сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге по подозрению в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ), отправили в СИЗО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС ФСБ). «Обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в ведомстве. Судя по видео, которое опубликовала ФСБ, меру пресечения женщине выбрали в одном из судов Екатеринбурга. Силовики продолжают оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Против женщины было возбуждено уголовное дело за госизмену. В УФСБ по Свердловской области от комментариев по теме воздержались. У задержанной двойное гражданство — России и США. По данным ЦОС ФСБ, с 2022 года она собирала деньги, которые в дальнейшем расходовала на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. Также она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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