Из России выдворили 40 мигрантов после драки на складе Wildberries

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Драка с мигрантами произошла в январе, рассказали в МВД Фото:

Из России были выдворены 40 мигрантов, которые участвовали в драке на складе Wildberries в Москве. Об этом рассказали в МВД России.

«Произошедшая в конце января драка курьеров и работников склада крупной онлайн-платформы в Москве закончилась выдворением из России 40 мигрантов», — говорится в заявлении. Отмечается, что после драки мигранты были оперативно задержаны. Выдворение связано с нарушением миграционного законодательства.

Были установлены личности двух зачинщиков. Их заключили под стражу. Также были выписаны административные штрафы.

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Из России были выдворены 40 мигрантов, которые участвовали в драке на складе Wildberries в Москве. Об этом рассказали в МВД России. «Произошедшая в конце января драка курьеров и работников склада крупной онлайн-платформы в Москве закончилась выдворением из России 40 мигрантов», — говорится в заявлении. Отмечается, что после драки мигранты были оперативно задержаны. Выдворение связано с нарушением миграционного законодательства. Были установлены личности двух зачинщиков. Их заключили под стражу. Также были выписаны административные штрафы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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