Из России выдворили 40 мигрантов после драки на складе Wildberries

Драка с мигрантами произошла в январе, рассказали в МВД
Из России были выдворены 40 мигрантов, которые участвовали в драке на складе Wildberries в Москве. Об этом рассказали в МВД России.
«Произошедшая в конце января драка курьеров и работников склада крупной онлайн-платформы в Москве закончилась выдворением из России 40 мигрантов», — говорится в
Были установлены личности двух зачинщиков. Их заключили под стражу. Также были выписаны административные штрафы.
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