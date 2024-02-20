Пермяк создал ОПГ, которая помогала мигрантам

21 февраля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Участники преступной группы помогали мигрантам в получении трудовых патентов и гражданства РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми создал организованную группу лиц, которая помогала мигрантам получать разрешительные документы для легализации на территории России. Иностранцы платили участникам ОПГ, выполняющим за них тесты на знание русского языка и истории страны. «Вместо того, чтобы познавать тонкости государственного языка, а также факты из истории страны пребывания, мигранты платили участникам организованной группы, которые выполняли тестовые задания за своих клиентов. После проверки результатов иностранцам выдавали сертификаты, на основании которых можно было претендовать не только на трудовой патент, но и на вид на жительство, а также на гражданство РФ», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Следствие установило, что за несколько лет незаконной деятельности, участники ОПГ выдали мигрантам более 50 сертификатов. Организатора преступной схемы привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 200 тысяч рублей. Выплачивать он их не торопился, в связи с чем ему запретили выезд за пределы РФ и наложили арест на счета в банках. После этого осужденный полностью погасил долг.

Житель Перми создал организованную группу лиц, которая помогала мигрантам получать разрешительные документы для легализации на территории России. Иностранцы платили участникам ОПГ, выполняющим за них тесты на знание русского языка и истории страны. «Вместо того, чтобы познавать тонкости государственного языка, а также факты из истории страны пребывания, мигранты платили участникам организованной группы, которые выполняли тестовые задания за своих клиентов. После проверки результатов иностранцам выдавали сертификаты, на основании которых можно было претендовать не только на трудовой патент, но и на вид на жительство, а также на гражданство РФ», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. Следствие установило, что за несколько лет незаконной деятельности, участники ОПГ выдали мигрантам более 50 сертификатов. Организатора преступной схемы привлекли к уголовной ответственности и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 200 тысяч рублей. Выплачивать он их не торопился, в связи с чем ему запретили выезд за пределы РФ и наложили арест на счета в банках. После этого осужденный полностью погасил долг.