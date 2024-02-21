Мэр Челябинска Котова встретилась с командирами воинских частей

21 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Наталья Котова обсудила с военными вопросы сотрудничества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова провела встречу с командирами воинских частей и учреждений челябинского гарнизона. На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщили URA.RU 21 февраля в пресс-службе мэрии областного центра. «Администрация города тесно взаимодействует со структурами Министерства обороны по различным направлениям. В частности, по вопросам призыва, организации работы военных комиссариатов», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. На встрече присутствовали командир гвардейской авиационной базы Владимир Корягин, военный комиссар области Андрей Максуров, начальник филиала учебного центра автобронетанковой службы Александр Бабушкин, заместитель начальника ЧВВАКУШ Виталий Григорьев, военный комендант гарнизона Вячеслав Брыков, а также военные комиссары всех районов города. Котовой выразили благодарность за поддержку участников СВО и их семей. Она же, в свою очередь, поблагодарила военных за сотрудничество, заявив, что оно будет продолжено.

Глава Челябинска Наталья Котова провела встречу с командирами воинских частей и учреждений челябинского гарнизона. На встрече обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, сообщили URA.RU 21 февраля в пресс-службе мэрии областного центра. «Администрация города тесно взаимодействует со структурами Министерства обороны по различным направлениям. В частности, по вопросам призыва, организации работы военных комиссариатов», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Челябинска. На встрече присутствовали командир гвардейской авиационной базы Владимир Корягин, военный комиссар области Андрей Максуров, начальник филиала учебного центра автобронетанковой службы Александр Бабушкин, заместитель начальника ЧВВАКУШ Виталий Григорьев, военный комендант гарнизона Вячеслав Брыков, а также военные комиссары всех районов города. Котовой выразили благодарность за поддержку участников СВО и их семей. Она же, в свою очередь, поблагодарила военных за сотрудничество, заявив, что оно будет продолжено.