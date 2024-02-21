Челябинцам рассказали, как сэкономить на ЖКХ

Челябинская КСП: на коммунальных услугах можно экономить без ущерба для комфорта

22 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Сберегающие лампы и экономные режимы техники помогают сократить до 80% электроэнергии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области выделила правила экономии на коммунальных услугах. Как пояснили URA.RU в КСП, сократить расходы на ЖКХ можно без ущерба для своего комфорта. Счетчики и сантехника Использовать счетчики за водоснабжение КСП рекомендует, если в жилье зарегистрировано много человек. В случае, если часть из них там не проживает, платеж за воду сильно сократится. Аудиторы также посоветовали заменить смесители с вентилями на рычажные. Вторые быстрее смешивают воду до нужной температуры. Течь в кранах не всегда можно заметить невооруженным глазом. В КСП советуют установить специальные индикаторы на счетчике, ведь течь может истратить до шести кубометров воды за сутки или более двух тысяч за год. Энергопотребление и свет Светодиодные лампы сократят потребление электроэнергии на 80% в сравнении с лампами накаливания. Экономные режимы есть и в моделях стиральных и посудомоечных машин. По данным КСП, они позволят сократить до 50% потребления света и воды. При выборе новой техники стоит обращать внимание на класс энергоэффективности (от A+++ до G). Чем экономичней класс, тем дороже техника. Притом при частом использовании вложение выгодно, считают аудиторы. Общедомовые платежи КСП рекомендует проверять начисление платежей по содержанию общедомового имущества (СОИ). Сумма формируется из расходов управляющих компаний на нужды дома. Туда могут входить мытье пола, общедомовое освещение, лифты. Высчитывается платеж из разницы потребления всех квартир и общедомовых счетчиков, а если последних нет, то сумму определяют по нормативам. Пределы нормативов и тарифы можно уточнить в минтарифа региона или рассчитать в калькуляторе ФАС. Проверка платежей Одним из главных пунктов экономии аудиторы назвали данные об оплате: челябинцам предлагают проверить площадь квартиры и число зарегистрированных жильцов. В КСП отметили, что это основной параметр, влияющий на сумму оплаты за ЖКХ. Следом стоит проверить список оплачиваемых услуг. В коммунальные платежи часто входят антенны, радио, домофон и стационарные телефоны. Отказаться от услуг, которые больше не нужны можно через заявления об отключении в организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области выделила правила экономии на коммунальных услугах. Как пояснили URA.RU в КСП, сократить расходы на ЖКХ можно без ущерба для своего комфорта. Счетчики и сантехника Использовать счетчики за водоснабжение КСП рекомендует, если в жилье зарегистрировано много человек. В случае, если часть из них там не проживает, платеж за воду сильно сократится. Аудиторы также посоветовали заменить смесители с вентилями на рычажные. Вторые быстрее смешивают воду до нужной температуры. Течь в кранах не всегда можно заметить невооруженным глазом. В КСП советуют установить специальные индикаторы на счетчике, ведь течь может истратить до шести кубометров воды за сутки или более двух тысяч за год. Энергопотребление и свет Светодиодные лампы сократят потребление электроэнергии на 80% в сравнении с лампами накаливания. Экономные режимы есть и в моделях стиральных и посудомоечных машин. По данным КСП, они позволят сократить до 50% потребления света и воды. При выборе новой техники стоит обращать внимание на класс энергоэффективности (от A+++ до G). Чем экономичней класс, тем дороже техника. Притом при частом использовании вложение выгодно, считают аудиторы. Общедомовые платежи КСП рекомендует проверять начисление платежей по содержанию общедомового имущества (СОИ). Сумма формируется из расходов управляющих компаний на нужды дома. Туда могут входить мытье пола, общедомовое освещение, лифты. Высчитывается платеж из разницы потребления всех квартир и общедомовых счетчиков, а если последних нет, то сумму определяют по нормативам. Пределы нормативов и тарифы можно уточнить в минтарифа региона или рассчитать в калькуляторе ФАС. Проверка платежей Одним из главных пунктов экономии аудиторы назвали данные об оплате: челябинцам предлагают проверить площадь квартиры и число зарегистрированных жильцов. В КСП отметили, что это основной параметр, влияющий на сумму оплаты за ЖКХ. Следом стоит проверить список оплачиваемых услуг. В коммунальные платежи часто входят антенны, радио, домофон и стационарные телефоны. Отказаться от услуг, которые больше не нужны можно через заявления об отключении в организации.