21 февраля 2024

Рейсы из Перми в Минск передумали отменять

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь, большое савино
Из Перми в Минск можно будет улететь два раза в неделю Фото:

Рейсы из Перми в Минск продолжат летать в марте. Авиакомпания «Икар» и власти Пермского края решили не приостанавливать полетную программу.

«Авиакомпания „Икар“ продлила чартерную программу из Перми в Минск на март. Согласно расписанию пермского аэропорта, полеты продолжат осуществляться по вторникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут», — пишет «Коммерсант Прикамье».

Уточняется, что полетную программу решили продлить, так как на это направление стал расти спрос. Рейсы по-прежнему будут субсидировать из регионального бюджета.

Ранее стало известно, что рейсы из Перми в Минск временно отменят. Причиной стала маленькая заполняемость самолетов.

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Рейсы из Перми в Минск продолжат летать в марте. Авиакомпания «Икар» и власти Пермского края решили не приостанавливать полетную программу. «Авиакомпания „Икар“ продлила чартерную программу из Перми в Минск на март. Согласно расписанию пермского аэропорта, полеты продолжат осуществляться по вторникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что полетную программу решили продлить, так как на это направление стал расти спрос. Рейсы по-прежнему будут субсидировать из регионального бюджета. Ранее стало известно, что рейсы из Перми в Минск временно отменят. Причиной стала маленькая заполняемость самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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