Рейсы из Перми в Минск передумали отменять

22 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Из Перми в Минск можно будет улететь два раза в неделю Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Рейсы из Перми в Минск продолжат летать в марте. Авиакомпания «Икар» и власти Пермского края решили не приостанавливать полетную программу. «Авиакомпания „Икар“ продлила чартерную программу из Перми в Минск на март. Согласно расписанию пермского аэропорта, полеты продолжат осуществляться по вторникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что полетную программу решили продлить, так как на это направление стал расти спрос. Рейсы по-прежнему будут субсидировать из регионального бюджета. Ранее стало известно, что рейсы из Перми в Минск временно отменят. Причиной стала маленькая заполняемость самолетов.

Рейсы из Перми в Минск продолжат летать в марте. Авиакомпания «Икар» и власти Пермского края решили не приостанавливать полетную программу. «Авиакомпания „Икар“ продлила чартерную программу из Перми в Минск на март. Согласно расписанию пермского аэропорта, полеты продолжат осуществляться по вторникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что полетную программу решили продлить, так как на это направление стал расти спрос. Рейсы по-прежнему будут субсидировать из регионального бюджета. Ранее стало известно, что рейсы из Перми в Минск временно отменят. Причиной стала маленькая заполняемость самолетов.