Рейсы из Перми в Минск передумали отменять

Рейсы из Перми в Минск продолжат летать в марте. Авиакомпания «Икар» и власти Пермского края решили не приостанавливать полетную программу.
«Авиакомпания „Икар“ продлила чартерную программу из Перми в Минск на март. Согласно расписанию пермского аэропорта, полеты продолжат осуществляться по вторникам и пятницам. Время в пути — 2 часа 55 минут», — пишет «Коммерсант Прикамье».
Уточняется, что полетную программу решили продлить, так как на это направление стал расти спрос. Рейсы по-прежнему будут субсидировать из регионального бюджета.
Ранее стало известно, что рейсы из Перми в Минск временно отменят. Причиной стала маленькая заполняемость самолетов.
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