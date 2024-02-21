У самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Сургут, отказала одна из основных систем

Самолет компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа противообледенительной системы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«В 23.51 по московскому времени аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). Возврат ВС на аэропорт вылета Пулково, техническая причина: отказ противообледенительной системы. Самолет А319, RA-73222, рейс СДМ6441 Санкт-Петербург (Пулково) — Сургут», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что это рейс авиакомпании «Россия».
Для уточнения деталей, журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации материала ответ получен не был.
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