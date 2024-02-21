21 февраля 2024

У самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Сургут, отказала одна из основных систем

Рейс Санкт-Петербург — Сургут вернулся в аэропорт вылета
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия, Боинг 737-900
Рейс Санкт-Петербург — Сургут вернулся в аэропорт вылета Фото:

Самолет компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа противообледенительной системы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«В 23.51 по московскому времени аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). Возврат ВС на аэропорт вылета Пулково, техническая причина: отказ противообледенительной системы. Самолет А319, RA-73222, рейс СДМ6441 Санкт-Петербург (Пулково) — Сургут», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что это рейс авиакомпании «Россия».

Для уточнения деталей, журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации материала ответ получен не был.

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Самолет компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Сургут вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за отказа противообледенительной системы. Информацию об этом опубликовали в telegram-канале AVIAINCIDENT. «В 23.51 по московскому времени аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). Возврат ВС на аэропорт вылета Пулково, техническая причина: отказ противообледенительной системы. Самолет А319, RA-73222, рейс СДМ6441 Санкт-Петербург (Пулково) — Сургут», — сообщает telegram-канал. Уточняется, что это рейс авиакомпании «Россия». Для уточнения деталей, журналист URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации материала ответ получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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