На Западе увидели сигнал в полете Путина на бомбардировщике Ту-160М

Reuters: полет Путина на Ту-160М напомнил Западу о ядерной мощи РФ

22 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Владимир Путин представляет себя как сильного главнокомандующего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. На Западе это восприняли как напоминание ядерного потенциала РФ. URA.RU приводит реакцию западных изданий на полет российского лидера. Реакция агентства Reuters «Этот шаг, вероятно, будет воспринят на Западе как явное напоминание о ядерном потенциале Москвы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ракетоносец с экипажем из четырех человек способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности и может пролететь 12 тысяч км без остановок и дозаправки. Реакция немецкого журнала Spiegel «Этим полетом Путин представляет себя как сильного главнокомандующего. Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — передает журнал. Там отметили, что это был не первый полет российского президента на военной технике. Реакция испанской газеты El País В материале подчеркнули, что полет Путина направлен на укрепление имиджа. По словам авторов статьи, российский президент напомнил Западу о ядерной мощи РФ.

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. На Западе это восприняли как напоминание ядерного потенциала РФ. URA.RU приводит реакцию западных изданий на полет российского лидера. «Этот шаг, вероятно, будет воспринят на Западе как явное напоминание о ядерном потенциале Москвы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ракетоносец с экипажем из четырех человек способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности и может пролететь 12 тысяч км без остановок и дозаправки. «Этим полетом Путин представляет себя как сильного главнокомандующего. Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — передает журнал. Там отметили, что это был не первый полет российского президента на военной технике. В материале подчеркнули, что полет Путина направлен на укрепление имиджа. По словам авторов статьи, российский президент напомнил Западу о ядерной мощи РФ.