На Западе увидели сигнал в полете Путина на бомбардировщике Ту-160М

Reuters: полет Путина на Ту-160М напомнил Западу о ядерной мощи РФ
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин представляет себя как сильного главнокомандующего Фото:

Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. На Западе это восприняли как напоминание ядерного потенциала РФ. URA.RU приводит реакцию западных изданий на полет российского лидера.

Реакция агентства Reuters

«Этот шаг, вероятно, будет воспринят на Западе как явное напоминание о ядерном потенциале Москвы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ракетоносец с экипажем из четырех человек способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности и может пролететь 12 тысяч км без остановок и дозаправки.

Реакция немецкого журнала Spiegel

«Этим полетом Путин представляет себя как сильного главнокомандующего. Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — передает журнал. Там отметили, что это был не первый полет российского президента на военной технике.

Реакция испанской газеты El País

В материале подчеркнули, что полет Путина направлен на укрепление имиджа. По словам авторов статьи, российский президент напомнил Западу о ядерной мощи РФ.

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Президент России Владимир Путин совершил полет на модернизированном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М в Казани. На Западе это восприняли как напоминание ядерного потенциала РФ. URA.RU приводит реакцию западных изданий на полет российского лидера. «Этот шаг, вероятно, будет воспринят на Западе как явное напоминание о ядерном потенциале Москвы», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что ракетоносец с экипажем из четырех человек способен нести 12 крылатых ракет или 12 ядерных ракет малой дальности и может пролететь 12 тысяч км без остановок и дозаправки. «Этим полетом Путин представляет себя как сильного главнокомандующего. Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — передает журнал. Там отметили, что это был не первый полет российского президента на военной технике. В материале подчеркнули, что полет Путина направлен на укрепление имиджа. По словам авторов статьи, российский президент напомнил Западу о ядерной мощи РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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