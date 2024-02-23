Грызуны помогают России в спецоперации на Украине

Техника ВСУ страдает из-за грызунов, пишет Le Figaro
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации мыши и крысы перегрызли провода у западной техники в распоряжении ВСУ. Об этом написали в газете Le Figaro.
«Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», —
Ранее в СМИ уже писали о проблемах ВСУ с грызунами. Так, CNN сообщало, что
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