Грызуны помогают России в спецоперации на Украине

Le Figaro: крысы перегрызли провода на западной технике ВСУ
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Крысы на помойке. Екатеринбург, вредители, крыса, грызуны
Техника ВСУ страдает из-за грызунов, пишет Le Figaro Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации мыши и крысы перегрызли провода у западной техники в распоряжении ВСУ. Об этом написали в газете Le Figaro.

«Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», — передает газета.

Ранее в СМИ уже писали о проблемах ВСУ с грызунами. Так, CNN сообщало, что окопы украинской армии заполонили крысы. Паразиты вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз, пишет Pravda.Ru.

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В зоне спецоперации мыши и крысы перегрызли провода у западной техники в распоряжении ВСУ. Об этом написали в газете Le Figaro. «Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их», — передает газета. Ранее в СМИ уже писали о проблемах ВСУ с грызунами. Так, CNN сообщало, что окопы украинской армии заполонили крысы. Паразиты вызывают у солдат рвоту и кровотечение из глаз, пишет Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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