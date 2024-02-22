Маленький житель Нижневартовска (ХМАО) Марат встретил своего кумира — шеф-повара Константина Ивлева, когда вместе с родителями ехал в Крым. Об этом рассказала мама мальчика.
«Он [Константин Ивлев] с Маратом поздоровался и сам предложил сфоткаться!» — слова мамы передает telegram-канал «Мегаполис ЮГРА». Ребенок встретил известного шефа в вагоне поезда Москва — Симферополь. Семья югорчан поехала в Крым в санаторий Ялты.
Константин Ивлев — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер, автор книг по кулинарии. Учиться у него мечтают многие повара и любители. Он ведет несколько шоу на канале «Пятница!»: «На ножах», «Адский шеф», «Молодые ножи», а также «Битву шефов» вместе с не менее известным кондитером Ренатом Агзамовым.
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