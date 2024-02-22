22 февраля 2024

Мальчик из Нижневартовска неожиданно встретил своего кумира, когда ехал в Крым. Фото

Мальчик из Нижневартовска встретился в поезде с Константином Ивлевым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Константином Ивлевым в ресторане Le Bourg 1905. Екатеринбург, ивлев константин
Константин Ивлев предложил мальчику сфоткаться Фото:

Маленький житель Нижневартовска (ХМАО) Марат встретил своего кумира — шеф-повара Константина Ивлева, когда вместе с родителями ехал в Крым. Об этом рассказала мама мальчика.

«Он [Константин Ивлев] с Маратом поздоровался и сам предложил сфоткаться!» — слова мамы передает telegram-канал «Мегаполис ЮГРА». Ребенок встретил известного шефа в вагоне поезда Москва — Симферополь. Семья югорчан поехала в Крым в санаторий Ялты.

Константин Ивлев — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер, автор книг по кулинарии. Учиться у него мечтают многие повара и любители. Он ведет несколько шоу на канале «Пятница!»: «На ножах», «Адский шеф», «Молодые ножи», а также «Битву шефов» вместе с не менее известным кондитером Ренатом Агзамовым.

Фото:

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Маленький житель Нижневартовска (ХМАО) Марат встретил своего кумира — шеф-повара Константина Ивлева, когда вместе с родителями ехал в Крым. Об этом рассказала мама мальчика. «Он [Константин Ивлев] с Маратом поздоровался и сам предложил сфоткаться!» — слова мамы передает telegram-канал «Мегаполис ЮГРА». Ребенок встретил известного шефа в вагоне поезда Москва — Симферополь. Семья югорчан поехала в Крым в санаторий Ялты. Константин Ивлев — российский шеф-повар, бизнесмен, ресторатор, телеведущий, видеоблогер, автор книг по кулинарии. Учиться у него мечтают многие повара и любители. Он ведет несколько шоу на канале «Пятница!»: «На ножах», «Адский шеф», «Молодые ножи», а также «Битву шефов» вместе с не менее известным кондитером Ренатом Агзамовым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...