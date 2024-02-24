24 февраля 2024
23 февраля 2024

В ХМАО вырубят вековые деревья ради жилкомплекса

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная вырубка леса. Свердловская область, поселок Рассоха, деревья, лес, вырубка леса, лесозаготовка, вырубка деревьев
В ХМАО хотят вырубить 44 гектара с вековыми деревьями Фото:

Общественники установили возраст ханты-мансийских деревьев, которые хотят вырубить для постройки многоэтажных домов. Хвойным на той местности от 90 до 110 лет, а лиственным 30-50, сообщил член «Общероссийского народного фронта» в ХМАО Евгений Печерица.

«Возраст хвойных: кедр, ель, пихта составляет от 90 до 110 лет. Лиственные: осина, береза в среднем 30-50 лет», — цитирует Печерицу «Вестник Сургутского района».

Площадь вырубки составляет 44 гектара. Жители близлежащих домов рассказали, что итоги общественных обсуждений фальсифицированы, а в документах и актах содержатся нарушения.

URA.RU отправило запрос в департамент недропользования и природных ресурсов, а также мэрию Ханты-Мансийска. Ответы ожидаются.

Региональное отделение ОНФ в ХМАО взяло на контроль ситуацию с парком в районе речпорта в Сургуте. Они уверены: если бы на объекте имелся информационный щит, то скандала можно было избежать.

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Общественники установили возраст ханты-мансийских деревьев, которые хотят вырубить для постройки многоэтажных домов. Хвойным на той местности от 90 до 110 лет, а лиственным 30-50, сообщил член «Общероссийского народного фронта» в ХМАО Евгений Печерица. «Возраст хвойных: кедр, ель, пихта составляет от 90 до 110 лет. Лиственные: осина, береза в среднем 30-50 лет», — цитирует Печерицу «Вестник Сургутского района». Площадь вырубки составляет 44 гектара. Жители близлежащих домов рассказали, что итоги общественных обсуждений фальсифицированы, а в документах и актах содержатся нарушения. URA.RU отправило запрос в департамент недропользования и природных ресурсов, а также мэрию Ханты-Мансийска. Ответы ожидаются. Региональное отделение ОНФ в ХМАО взяло на контроль ситуацию с парком в районе речпорта в Сургуте. Они уверены: если бы на объекте имелся информационный щит, то скандала можно было избежать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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