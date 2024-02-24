В ХМАО вырубят вековые деревья ради жилкомплекса

25 февраля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

В ХМАО хотят вырубить 44 гектара с вековыми деревьями Фото: Анна Майорова © URA.RU Общественники установили возраст ханты-мансийских деревьев, которые хотят вырубить для постройки многоэтажных домов. Хвойным на той местности от 90 до 110 лет, а лиственным 30-50, сообщил член «Общероссийского народного фронта» в ХМАО Евгений Печерица. «Возраст хвойных: кедр, ель, пихта составляет от 90 до 110 лет. Лиственные: осина, береза в среднем 30-50 лет», — цитирует Печерицу «Вестник Сургутского района». Площадь вырубки составляет 44 гектара. Жители близлежащих домов рассказали, что итоги общественных обсуждений фальсифицированы, а в документах и актах содержатся нарушения. URA.RU отправило запрос в департамент недропользования и природных ресурсов, а также мэрию Ханты-Мансийска. Ответы ожидаются. Региональное отделение ОНФ в ХМАО взяло на контроль ситуацию с парком в районе речпорта в Сургуте. Они уверены: если бы на объекте имелся информационный щит, то скандала можно было избежать.

Общественники установили возраст ханты-мансийских деревьев, которые хотят вырубить для постройки многоэтажных домов. Хвойным на той местности от 90 до 110 лет, а лиственным 30-50, сообщил член «Общероссийского народного фронта» в ХМАО Евгений Печерица. «Возраст хвойных: кедр, ель, пихта составляет от 90 до 110 лет. Лиственные: осина, береза в среднем 30-50 лет», — цитирует Печерицу «Вестник Сургутского района». Площадь вырубки составляет 44 гектара. Жители близлежащих домов рассказали, что итоги общественных обсуждений фальсифицированы, а в документах и актах содержатся нарушения. URA.RU отправило запрос в департамент недропользования и природных ресурсов, а также мэрию Ханты-Мансийска. Ответы ожидаются. Региональное отделение ОНФ в ХМАО взяло на контроль ситуацию с парком в районе речпорта в Сургуте. Они уверены: если бы на объекте имелся информационный щит, то скандала можно было избежать.