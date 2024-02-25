В Пермском военном институте рассказали, как готовят курсантов

В Пермском военном институте учат по семи разным направлениям

В институте знакомят с порядком производства стрелкового оружия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курсантов Пермского военного института (ПВИ) готовят сразу по семи направлениям, поэтому это высшее учебное заведение является уникальным среди других институтов войск национальной гвардии. Об этом заявил профессор кафедры информационных технологий и защиты информации ПВИ Артем Шилоносов.

«На мой взгляд, именно Пермский военный институт является уникальным среди других институтов войск национальной гвардии. Только у нас осуществляется подготовка по семи направлениям, которые на сегодняшний день очень востребованы в войсках», — заявил Шилоносов в проекте telegram-канала Readovka.

В институте есть факультеты технического обеспечения, артиллерийского вооружения, информационных технологий и защиты информации, инженерного обеспечения, тыла, связи и кинологический факультет. Выпускники, которые уходят на должности начальника мастерской артиллерийского вооружения и начальника службы, отвечают за успех выполнения любой задачи. Курсанты данного факультета занимаются изучением эксплуатации и ремонта вооружения, а на четвертом курсе проходят практику в Ижевске, где знакомятся с порядком производства стрелкового оружия.

На кафедре факультета связи проходит подготовка по выявлению неисправностей, ремонту и техобслуживанию средств связи. На направлении инженерного обеспечения курсанты изучают порядок установки и обслуживания инженерно-технических средств охраны, а также мобильно-технических, которые используются на местах дислокации.