25 февраля 2024
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23 февраля 2024

В Пермском военном институте рассказали, как готовят курсантов

В Пермском военном институте учат по семи разным направлениям
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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
В институте знакомят с порядком производства стрелкового оружия Фото:

Курсантов Пермского военного института (ПВИ) готовят сразу по семи направлениям, поэтому это высшее учебное заведение является уникальным среди других институтов войск национальной гвардии. Об этом заявил профессор кафедры информационных технологий и защиты информации ПВИ Артем Шилоносов.

«На мой взгляд, именно Пермский военный институт является уникальным среди других институтов войск национальной гвардии. Только у нас осуществляется подготовка по семи направлениям, которые на сегодняшний день очень востребованы в войсках», — заявил Шилоносов в проекте telegram-канала Readovka.

В институте есть факультеты технического обеспечения, артиллерийского вооружения, информационных технологий и защиты информации, инженерного обеспечения, тыла, связи и кинологический факультет. Выпускники, которые уходят на должности начальника мастерской артиллерийского вооружения и начальника службы, отвечают за успех выполнения любой задачи. Курсанты данного факультета занимаются изучением эксплуатации и ремонта вооружения, а на четвертом курсе проходят практику в Ижевске, где знакомятся с порядком производства стрелкового оружия.

На кафедре факультета связи проходит подготовка по выявлению неисправностей, ремонту и техобслуживанию средств связи. На направлении инженерного обеспечения курсанты изучают порядок установки и обслуживания инженерно-технических средств охраны, а также мобильно-технических, которые используются на местах дислокации.

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Курсантов Пермского военного института (ПВИ) готовят сразу по семи направлениям, поэтому это высшее учебное заведение является уникальным среди других институтов войск национальной гвардии. Об этом заявил профессор кафедры информационных технологий и защиты информации ПВИ Артем Шилоносов. «На мой взгляд, именно Пермский военный институт является уникальным среди других институтов войск национальной гвардии. Только у нас осуществляется подготовка по семи направлениям, которые на сегодняшний день очень востребованы в войсках», — заявил Шилоносов в проекте telegram-канала Readovka. В институте есть факультеты технического обеспечения, артиллерийского вооружения, информационных технологий и защиты информации, инженерного обеспечения, тыла, связи и кинологический факультет. Выпускники, которые уходят на должности начальника мастерской артиллерийского вооружения и начальника службы, отвечают за успех выполнения любой задачи. Курсанты данного факультета занимаются изучением эксплуатации и ремонта вооружения, а на четвертом курсе проходят практику в Ижевске, где знакомятся с порядком производства стрелкового оружия. На кафедре факультета связи проходит подготовка по выявлению неисправностей, ремонту и техобслуживанию средств связи. На направлении инженерного обеспечения курсанты изучают порядок установки и обслуживания инженерно-технических средств охраны, а также мобильно-технических, которые используются на местах дислокации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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