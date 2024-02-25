25 февраля 2024
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23 февраля 2024

Readovka: пермяк на протяжении многих лет издевается над своими соседями

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
Мужчина несколько лет издевается над своими соседями (архивное фото) Фото:

В Перми на протяжении многих лет мужчина издевается над своими соседями. Об этом пишет telegram-канал Readovka. Дочь пенсионерки, проживающей на одном этаже со злоумышленником, рассказала о выжигании глазка в двери, перерезанных проводах и сломанной камере.

«В Перми уже несколько лет Василий (имя изменено) издевается над своими соседями, а больше всего от него страдает проживающая с ним на одном этаже 70-летняя пенсионерка. Дочь пожилой женщины рассказала о выжигании глазка, перерезанных проводах, окурках, угрозах и оскорблениях. Для фиксирования злодеяний девушка установила камеру в подъезде, но мужчина сломал ее», — сообщается в telegram-канале.

По словам дочери пенсионерки, осенью 2023 года мужчина якобы покалечил ее мать в собственной квартире. Жильцы подъезда утверждают, что они неоднократно подавали заявления на дебошира, но полиция не может дозвониться до него и пригласить в участок.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

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В Перми на протяжении многих лет мужчина издевается над своими соседями. Об этом пишет telegram-канал Readovka. Дочь пенсионерки, проживающей на одном этаже со злоумышленником, рассказала о выжигании глазка в двери, перерезанных проводах и сломанной камере. «В Перми уже несколько лет Василий (имя изменено) издевается над своими соседями, а больше всего от него страдает проживающая с ним на одном этаже 70-летняя пенсионерка. Дочь пожилой женщины рассказала о выжигании глазка, перерезанных проводах, окурках, угрозах и оскорблениях. Для фиксирования злодеяний девушка установила камеру в подъезде, но мужчина сломал ее», — сообщается в telegram-канале. По словам дочери пенсионерки, осенью 2023 года мужчина якобы покалечил ее мать в собственной квартире. Жильцы подъезда утверждают, что они неоднократно подавали заявления на дебошира, но полиция не может дозвониться до него и пригласить в участок. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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