Readovka: пермяк на протяжении многих лет издевается над своими соседями

26 февраля 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Мужчина несколько лет издевается над своими соседями (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми на протяжении многих лет мужчина издевается над своими соседями. Об этом пишет telegram-канал Readovka. Дочь пенсионерки, проживающей на одном этаже со злоумышленником, рассказала о выжигании глазка в двери, перерезанных проводах и сломанной камере. «В Перми уже несколько лет Василий (имя изменено) издевается над своими соседями, а больше всего от него страдает проживающая с ним на одном этаже 70-летняя пенсионерка. Дочь пожилой женщины рассказала о выжигании глазка, перерезанных проводах, окурках, угрозах и оскорблениях. Для фиксирования злодеяний девушка установила камеру в подъезде, но мужчина сломал ее», — сообщается в telegram-канале. По словам дочери пенсионерки, осенью 2023 года мужчина якобы покалечил ее мать в собственной квартире. Жильцы подъезда утверждают, что они неоднократно подавали заявления на дебошира, но полиция не может дозвониться до него и пригласить в участок. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.

В Перми на протяжении многих лет мужчина издевается над своими соседями. Об этом пишет telegram-канал Readovka. Дочь пенсионерки, проживающей на одном этаже со злоумышленником, рассказала о выжигании глазка в двери, перерезанных проводах и сломанной камере. «В Перми уже несколько лет Василий (имя изменено) издевается над своими соседями, а больше всего от него страдает проживающая с ним на одном этаже 70-летняя пенсионерка. Дочь пожилой женщины рассказала о выжигании глазка, перерезанных проводах, окурках, угрозах и оскорблениях. Для фиксирования злодеяний девушка установила камеру в подъезде, но мужчина сломал ее», — сообщается в telegram-канале. По словам дочери пенсионерки, осенью 2023 года мужчина якобы покалечил ее мать в собственной квартире. Жильцы подъезда утверждают, что они неоднократно подавали заявления на дебошира, но полиция не может дозвониться до него и пригласить в участок. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Пермскому краю. После получения ответа новость будет дополнена.