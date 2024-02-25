25 февраля 2024
24 февраля 2024

ЗРК с челябинским двигателем поражает на фронте высокоскоростные ракеты США. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ЗРК Бук-М3. stock, зрк, бук,  stock
ЗРК «Бук» с челябинскими двигателями уверенно поражает скоростные ракеты США Фото:

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поражают на фронте высокоскоростные ракеты США. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, в работе используют новую технику.

«В ходе спецоперации расчеты зенитных ракетных комплексов „Бук-М3“ надежно обеспечивают защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Техника защищает от беспилотных летательных аппаратов, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороне пояснили, что обычно на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение представляют из себя особо крупные и высокоскоростные объекты вроде «Точки-У».

«Машина 2023 года. Машина новая. Показывает себя прекрасно. Справляется со всеми видами и типами целей. Приоритетными целями являются высокоскоростные, такие как HIMARS, ATACMS», — рассказал боец с позывным «Турист».

Военнослужащий добавил, что машина сама производит поиск, распознавание и захват цели, после чего выдает готовую информацию. Оператору не нужно сидеть и всматриваться в монитор. «Турист» объяснил, что поражаются все цели, и времени на работу достаточно: цель обнаруживается заблаговременно и зенитчики знают, куда и когда необходимо направить «Бук». О работе технике рассказал военнослужащий, работающий на купянском направлении.

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Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска поражают на фронте высокоскоростные ракеты США. Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, в работе используют новую технику. «В ходе спецоперации расчеты зенитных ракетных комплексов „Бук-М3“ надежно обеспечивают защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Техника защищает от беспилотных летательных аппаратов, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения», — отметили в военном ведомстве. В Минобороне пояснили, что обычно на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключение представляют из себя особо крупные и высокоскоростные объекты вроде «Точки-У». «Машина 2023 года. Машина новая. Показывает себя прекрасно. Справляется со всеми видами и типами целей. Приоритетными целями являются высокоскоростные, такие как HIMARS, ATACMS», — рассказал боец с позывным «Турист». Военнослужащий добавил, что машина сама производит поиск, распознавание и захват цели, после чего выдает готовую информацию. Оператору не нужно сидеть и всматриваться в монитор. «Турист» объяснил, что поражаются все цели, и времени на работу достаточно: цель обнаруживается заблаговременно и зенитчики знают, куда и когда необходимо направить «Бук». О работе технике рассказал военнослужащий, работающий на купянском направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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