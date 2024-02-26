Россиянам назвали авто с самыми ненадежными автоматами

Эксперт Зиновьев: у поддержанных машин Renault, Chevrolet ненадежные автоматы
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Сергей Зиновьев сообщил, что трансмиссии в поддержанных авто подвергаются поломкам Фото:

При приобретении подержанных автомобилей марок Renault, Chevrolet и Opel стоит быть осторожным из-за проблем с надежностью автоматических трансмиссий. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Если ищете бюджетный автомобиль c „автоматом“, избегайте моделей Renault c коробкой DP0», — заявил Зиновьев, его слова передает издание Motor.ru. Он отметил, что данная трансмиссия также встречается в бюджетных моделях Citroen и Peugeot.

Зиновьев подчеркнул, что ресурс данного гидротрансформатора составляет всего 250 тысяч километров. По его словам, проблемой коробкой также считается GM 6Т30/40, которая установлена в Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также в автомобилях Opel. Трансмиссия подвергается частым поломкам.

Ранее автоэксперт Егор Васильев призвал менять зимнюю резину покрышки только у проверенных мастеров, передают «Дни.ру». По его словам, нужно внимательно контролировать состояние шин. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, что средняя цена самых популярных кроссоверов в РФ, которые прибывают в страну из-за границы по параллельному импорту, стала больше на 10%, сообщил «Ридус».

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При приобретении подержанных автомобилей марок Renault, Chevrolet и Opel стоит быть осторожным из-за проблем с надежностью автоматических трансмиссий. Об этом заявил автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев. «Если ищете бюджетный автомобиль c „автоматом“, избегайте моделей Renault c коробкой DP0», — заявил Зиновьев, его слова передает издание Motor.ru. Он отметил, что данная трансмиссия также встречается в бюджетных моделях Citroen и Peugeot. Зиновьев подчеркнул, что ресурс данного гидротрансформатора составляет всего 250 тысяч километров. По его словам, проблемой коробкой также считается GM 6Т30/40, которая установлена в Chevrolet Cruze, Aveo и Cobalt, а также в автомобилях Opel. Трансмиссия подвергается частым поломкам. Ранее автоэксперт Егор Васильев призвал менять зимнюю резину покрышки только у проверенных мастеров, передают «Дни.ру». По его словам, нужно внимательно контролировать состояние шин. Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, что средняя цена самых популярных кроссоверов в РФ, которые прибывают в страну из-за границы по параллельному импорту, стала больше на 10%, сообщил «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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