26 февраля 2024

Кружки, за которыми охотятся россияне, начали продавать в Ельцин Центре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Фарфор Сысерти и проект Антихрупкость. Свердловская область, сувенир, конструктивизм, кружка, сервиз, чайный набор, сувенирная продукция, фарфор сысерти, посуда, фарфоровые изделия
Кружки раскупали моментально, но сейчас их выпуск поставили на поток Фото:

Команда проекта «Антихрупкость», которая занимается оживлением завода «Фарфор Сысерти», начала продавать офлайн кружки в стиле конструктивизма от Федора Колпакова. Новый продукт пользуется популярностью по всей России, теперь его можно будет купить и в Ельцин Центре, рассказали URA.RU авторы фарфорового проекта.

«„Антихрупкость“ — классный пример проекта по развитию локального производства, в котором сочетаются креатив молодой команды кластера „На Заводе“ и многолетний производственный опыт завода „Фарфор Сысерти“. Мы очень рады тому, что корнер проекта „Антихрупкость“ открывается в пространстве Паблик Маркета. Планируется, что их продукция также будет представлена в сувенирном магазине Музея Бориса Ельцина», — уточняет пресс-служба ЕЦ.

Помимо кружек в стиле конструктивизма, на площадке можно найти мерч проекта, тарелки с иллюстрациями «Мой Урал» екатеринбургской художницы Светланы Запарий. Также в наличии будут прототипы, созданные в рамках лаборатории в единичном экземпляре. Например, стаканы тай-дай и фарфоровые бокалы, трансформер из фарфора и сервис с переосмысленной народной росписью.

Проект «Антихрупкость» занимается оживлением и актуализацией «Фарфора Сысерти». Творцы создают новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Первым результатом стал рост выручки предприятия, также на складе перестали залеживаться товары. Во многом это произошло после запуска кружек, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Команда проекта «Антихрупкость», которая занимается оживлением завода «Фарфор Сысерти», начала продавать офлайн кружки в стиле конструктивизма от Федора Колпакова. Новый продукт пользуется популярностью по всей России, теперь его можно будет купить и в Ельцин Центре, рассказали URA.RU авторы фарфорового проекта. «„Антихрупкость“ — классный пример проекта по развитию локального производства, в котором сочетаются креатив молодой команды кластера „На Заводе“ и многолетний производственный опыт завода „Фарфор Сысерти“. Мы очень рады тому, что корнер проекта „Антихрупкость“ открывается в пространстве Паблик Маркета. Планируется, что их продукция также будет представлена в сувенирном магазине Музея Бориса Ельцина», — уточняет пресс-служба ЕЦ. Помимо кружек в стиле конструктивизма, на площадке можно найти мерч проекта, тарелки с иллюстрациями «Мой Урал» екатеринбургской художницы Светланы Запарий. Также в наличии будут прототипы, созданные в рамках лаборатории в единичном экземпляре. Например, стаканы тай-дай и фарфоровые бокалы, трансформер из фарфора и сервис с переосмысленной народной росписью. Проект «Антихрупкость» занимается оживлением и актуализацией «Фарфора Сысерти». Творцы создают новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Первым результатом стал рост выручки предприятия, также на складе перестали залеживаться товары. Во многом это произошло после запуска кружек, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...