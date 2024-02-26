Команда проекта «Антихрупкость», которая занимается оживлением завода «Фарфор Сысерти», начала продавать офлайн кружки в стиле конструктивизма от Федора Колпакова. Новый продукт пользуется популярностью по всей России, теперь его можно будет купить и в Ельцин Центре, рассказали URA.RU авторы фарфорового проекта.
«„Антихрупкость“ — классный пример проекта по развитию локального производства, в котором сочетаются креатив молодой команды кластера „На Заводе“ и многолетний производственный опыт завода „Фарфор Сысерти“. Мы очень рады тому, что корнер проекта „Антихрупкость“ открывается в пространстве Паблик Маркета. Планируется, что их продукция также будет представлена в сувенирном магазине Музея Бориса Ельцина», — уточняет пресс-служба ЕЦ.
Помимо кружек в стиле конструктивизма, на площадке можно найти мерч проекта, тарелки с иллюстрациями «Мой Урал» екатеринбургской художницы Светланы Запарий. Также в наличии будут прототипы, созданные в рамках лаборатории в единичном экземпляре. Например, стаканы тай-дай и фарфоровые бокалы, трансформер из фарфора и сервис с переосмысленной народной росписью.
Проект «Антихрупкость» занимается оживлением и актуализацией «Фарфора Сысерти». Творцы создают новые виды посуды и помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Первым результатом стал рост выручки предприятия, также на складе перестали залеживаться товары. Во многом это произошло после запуска кружек, которые посвящены конструктивистским зданиям Екатеринбурга. Среди них — Белая башня, гостиница «Исеть», стадион «Динамо», Главпочтамт и Дом печати.
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