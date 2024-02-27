Военблогер Подоляка объяснил выбор даты похорон Навального*

Подоляка: похороны Навального* назначены на 29 февраля по указу кураторов

27 февраля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Похороны Алексея Навального* могут пройти на Борисовском кладбище в Москве, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) назначены на 29 февраля намеренно. По словам военного блогера Юрия Подоляки, иностранные кураторы специально хотят провести церемонию прощания с Навальным в день послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы «насолить» российским властям. «Само тело его уже более, чем двое суток, как отдали матери,… „кураторы“ советуют ей оттягивать похороны… до 29-го. <…> Чтобы хоть в чем-то насолить российской власти. Они обязательно хотят устроить громкие похороны именно в день, когда Владимир Путин должен сказать свою программную речь», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале. О смерти Навального стало известно 16 февраля, пишет «Утро.ру». Запад сразу же начал обвинять в случившемся Россию, на что официальный представитель МИД Мария Захарова призвала «обвинителей» дождаться результатов судмедэкспертизы. Позже начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал посылать больше солдат Североатлантического альянса на Украину. Он уверен, что разжигание конфликта с РФ поможет «почтить память» Навального. Недавно в СМИ начали писать, что для церемонии прощания с Навальным готовят Борисовское кладбище в Москве. Также не исключено, что его похоронят на Хованском или на Троекуровском кладбище. Сама церемония намечена на 29 февраля. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Похороны Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) назначены на 29 февраля намеренно. По словам военного блогера Юрия Подоляки, иностранные кураторы специально хотят провести церемонию прощания с Навальным в день послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, чтобы «насолить» российским властям. «Само тело его уже более, чем двое суток, как отдали матери,… „кураторы“ советуют ей оттягивать похороны… до 29-го. <…> Чтобы хоть в чем-то насолить российской власти. Они обязательно хотят устроить громкие похороны именно в день, когда Владимир Путин должен сказать свою программную речь», — написал Юрий Подоляка в своем telegram-канале. О смерти Навального стало известно 16 февраля, пишет «Утро.ру». Запад сразу же начал обвинять в случившемся Россию, на что официальный представитель МИД Мария Захарова призвала «обвинителей» дождаться результатов судмедэкспертизы. Позже начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заявил, что Навальный умер из-за оторвавшегося тромба. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал посылать больше солдат Североатлантического альянса на Украину. Он уверен, что разжигание конфликта с РФ поможет «почтить память» Навального. Недавно в СМИ начали писать, что для церемонии прощания с Навальным готовят Борисовское кладбище в Москве. Также не исключено, что его похоронят на Хованском или на Троекуровском кладбище. Сама церемония намечена на 29 февраля. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов