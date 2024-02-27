В Челябинской области остановили партию металлических головоломок для детей из КНР весом почти в тонну. Игрушки признали небезопасными для детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Китайская продукция выявлена на российско-казахстанской границе инспекторами мобильной группы таможни. Собственник 900 кг „интеллектуальных пазлов“ не предоставил документы, подтверждающие безопасность товара», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Стоимость партии составила более 600 тысяч рублей. В 36 коробках находилось шесть тысяч головоломок, которые суд решил обратить в собственность государства. Груз направлялся из Республики Казахстан в Республику Башкортостан. Таможенники передали партию Росимуществу, где решат дальнейшую судьбу товара.
У собственника не оказалось документов, подтверждающих безопасность игрушек
В Челябинской области остановили партию металлических головоломок для детей из КНР весом почти в тонну. Игрушки признали небезопасными для детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Китайская продукция выявлена на российско-казахстанской границе инспекторами мобильной группы таможни. Собственник 900 кг „интеллектуальных пазлов“ не предоставил документы, подтверждающие безопасность товара», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Стоимость партии составила более 600 тысяч рублей. В 36 коробках находилось шесть тысяч головоломок, которые суд решил обратить в собственность государства. Груз направлялся из Республики Казахстан в Республику Башкортостан. Таможенники передали партию Росимуществу, где решат дальнейшую судьбу товара.