27 февраля 2024

В Челябинскую область не пустили тонну опасных детских игрушек из Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральские таможенники передали 33 тысячи пар обуви в социальные учреждения. Челябинск, погрузка, конфискат, склад таможни
В партии находилось шесть тысяч головоломок для детей Фото:

В Челябинской области остановили партию металлических головоломок для детей из КНР весом почти в тонну. Игрушки признали небезопасными для детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Китайская продукция выявлена на российско-казахстанской границе инспекторами мобильной группы таможни. Собственник 900 кг „интеллектуальных пазлов“ не предоставил документы, подтверждающие безопасность товара», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Стоимость партии составила более 600 тысяч рублей. В 36 коробках находилось шесть тысяч головоломок, которые суд решил обратить в собственность государства. Груз направлялся из Республики Казахстан в Республику Башкортостан. Таможенники передали партию Росимуществу, где решат дальнейшую судьбу товара.

У собственника не оказалось документов, подтверждающих безопасность игрушек
У собственника не оказалось документов, подтверждающих безопасность игрушек
Игрушки передали в собственность Росимущества
Игрушки передали в собственность Росимущества

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В Челябинской области остановили партию металлических головоломок для детей из КНР весом почти в тонну. Игрушки признали небезопасными для детей, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Китайская продукция выявлена на российско-казахстанской границе инспекторами мобильной группы таможни. Собственник 900 кг „интеллектуальных пазлов“ не предоставил документы, подтверждающие безопасность товара», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Стоимость партии составила более 600 тысяч рублей. В 36 коробках находилось шесть тысяч головоломок, которые суд решил обратить в собственность государства. Груз направлялся из Республики Казахстан в Республику Башкортостан. Таможенники передали партию Росимуществу, где решат дальнейшую судьбу товара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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