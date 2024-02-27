27 февраля 2024

Водитель в Златоусте перевернулся на дороге и продолжил движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзор гостевого маршрута к приезду Путина. Челябинск, регистратор, конец, камера средней скорости
Видеорегистратор запечатлел на камеру ДТП с переворотом Фото:

Водитель минивэна в Златоусте (Челябинская область) перевернулся на объездной дороге и поехал дальше. ДТП запечатлел регистратор встречного автомобиля.

«Авария произошла 26 февраля в 14 часов 15 минут на объездной дороге через хребет Уреньга. Автомобилист не справился с движением, вылетел из ледяной колеи и перевернулся вокруг собственной оси. А потом продолжил движение», — рассказала редакции СМИ «Твой регион» молодая пара из встречного автомобиля.

В ролике можно увидеть момент с переворотом машины. Как URA.RU сообщили в редакции, очевидцы удивились маневру, но еще большее удивление вызвало то обстоятельство, что машина, как показало зеркало заднего вида, продолжила путь. О пострадавших не сообщается, в отделе ГИБДД авария также не зафиксирована.

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Водитель минивэна в Златоусте (Челябинская область) перевернулся на объездной дороге и поехал дальше. ДТП запечатлел регистратор встречного автомобиля. «Авария произошла 26 февраля в 14 часов 15 минут на объездной дороге через хребет Уреньга. Автомобилист не справился с движением, вылетел из ледяной колеи и перевернулся вокруг собственной оси. А потом продолжил движение», — рассказала редакции СМИ «Твой регион» молодая пара из встречного автомобиля. В ролике можно увидеть момент с переворотом машины. Как URA.RU сообщили в редакции, очевидцы удивились маневру, но еще большее удивление вызвало то обстоятельство, что машина, как показало зеркало заднего вида, продолжила путь. О пострадавших не сообщается, в отделе ГИБДД авария также не зафиксирована.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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