Водитель минивэна в Златоусте (Челябинская область) перевернулся на объездной дороге и поехал дальше. ДТП запечатлел регистратор встречного автомобиля.
«Авария произошла 26 февраля в 14 часов 15 минут на объездной дороге через хребет Уреньга. Автомобилист не справился с движением, вылетел из ледяной колеи и перевернулся вокруг собственной оси. А потом продолжил движение», — рассказала редакции СМИ «Твой регион» молодая пара из встречного автомобиля.
В ролике можно увидеть момент с переворотом машины. Как URA.RU сообщили в редакции, очевидцы удивились маневру, но еще большее удивление вызвало то обстоятельство, что машина, как показало зеркало заднего вида, продолжила путь. О пострадавших не сообщается, в отделе ГИБДД авария также не зафиксирована.
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