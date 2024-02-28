В Кремле отреагировали на сообщения о слежке за Путиным

В Кремле не подтвердили информацию, что за президентом России Владимиром Путиным велась слежка с помощью телефонов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Нет, нам неизвестно, что именно таким образом [следили]. Я не знаю, на чем основываются информация. Наши спецслужбы делают все для обеспечения безопасности главы государства. Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой оперсистемой очень прозрачны для слежки. Все, кто пользуется смартфонами, должны это понимать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что компания из США пыталась отслеживать передвижение Владимира Путина. В статье рассказывалось, что это стало возможно благодаря телефонам окружения президента.
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