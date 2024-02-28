В Кремле отреагировали на сообщения о слежке за Путиным

Песков: в Кремле не знакомы с тем, что за Путиным следили при помощи телефонов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что спецслужбы делают все, чтобы обеспечить безопасность Владимира Путина Фото:

В Кремле не подтвердили информацию, что за президентом России Владимиром Путиным велась слежка с помощью телефонов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, нам неизвестно, что именно таким образом [следили]. Я не знаю, на чем основываются информация. Наши спецслужбы делают все для обеспечения безопасности главы государства. Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой оперсистемой очень прозрачны для слежки. Все, кто пользуется смартфонами, должны это понимать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что компания из США пыталась отслеживать передвижение Владимира Путина. В статье рассказывалось, что это стало возможно благодаря телефонам окружения президента.

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В Кремле не подтвердили информацию, что за президентом России Владимиром Путиным велась слежка с помощью телефонов. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, нам неизвестно, что именно таким образом [следили]. Я не знаю, на чем основываются информация. Наши спецслужбы делают все для обеспечения безопасности главы государства. Нужно отдавать себе отчет, что любые смартфоны с любой оперсистемой очень прозрачны для слежки. Все, кто пользуется смартфонами, должны это понимать», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее бывший журналист Wall Street Journal Байрон Тау заявил, что компания из США пыталась отслеживать передвижение Владимира Путина. В статье рассказывалось, что это стало возможно благодаря телефонам окружения президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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