Челябинские железнодорожники спасли женщину, которой стало плохо в электричке

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
Женщине стало плохо в электропоезде Фото:

Челябинские железнодорожники спасли жизнь жительнице Еманжелинска (Челябинская область), которой стало плохо в пригородном поезде. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

«В электричке, следовавшей из Челябинска, женщине стало плохо. Железнодорожники предприняли меры для организации оперативной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Контролеры быстро нашли тонометры, доложили о случившемся машинисту. По громкой связи озвучили объявление о поиске медиков среди пассажиров. Машинист связался с диспетчером ближайшей станции и попросил вызвать скорую.

В результате женщину спасли. В тот же день супруг спасенной женщины выразил благодарность локомотивной бригаде за неравнодушие и слаженные действия.

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Челябинские железнодорожники спасли жизнь жительнице Еманжелинска (Челябинская область), которой стало плохо в пригородном поезде. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. «В электричке, следовавшей из Челябинска, женщине стало плохо. Железнодорожники предприняли меры для организации оперативной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД. Контролеры быстро нашли тонометры, доложили о случившемся машинисту. По громкой связи озвучили объявление о поиске медиков среди пассажиров. Машинист связался с диспетчером ближайшей станции и попросил вызвать скорую. В результате женщину спасли. В тот же день супруг спасенной женщины выразил благодарность локомотивной бригаде за неравнодушие и слаженные действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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