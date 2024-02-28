Челябинские железнодорожники спасли женщину, которой стало плохо в электричке

Челябинские железнодорожники спасли жизнь жительнице Еманжелинска (Челябинская область), которой стало плохо в пригородном поезде. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
«В электричке, следовавшей из Челябинска, женщине стало плохо. Железнодорожники предприняли меры для организации оперативной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
Контролеры быстро нашли тонометры, доложили о случившемся машинисту. По громкой связи озвучили объявление о поиске медиков среди пассажиров. Машинист связался с диспетчером ближайшей станции и попросил вызвать скорую.
В результате женщину спасли. В тот же день супруг спасенной женщины выразил благодарность локомотивной бригаде за неравнодушие и слаженные действия.
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