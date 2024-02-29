Россияне перестали покупать средства от тревожности

«Ведомости»: продажи корвалола упали до минимума с 2018 года

01 марта 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

Для лечения тревожных расстройств пациентам стали назначать антидепрессанты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В российских аптеках с 2018 года стали все реже покупать корвалол, который назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства. Это следует из отчета маркетингового агентства DSM Group. Теперь при лечении тревожных расстройств стали назначать антидепрессанты. «В аптеках России в 2023 году купили 40 миллионов упаковок корвалола. Прошлогодний показатель на 7% ниже, чем в 2022 году, когда было продано 43 миллиона упаковок препарата. Реализация корвалола стабильно снижается: в 2021 году в российских аптеках купили 46 миллиона упаковок препарата, в 2020 году — 50 миллионов, в 2019 году — 54 миллионов, в 2018 году — 48,7 миллиона», — указано в отчете, c которым ознакомились «Ведомости». По словам врача-невролога группы компаний BestDoctor Валерии Поляковой, для лечения тревожных расстройств пациентам стали назначать антидепрессанты, эффективность которых доказана научно. По этой причине продажи корвалола снизились. В данных DSM Group указано, что продажи антидепрессантов растут: в 2023 году показатель достиг 17 миллионов упаковок против 15 миллионов в 2022 году. В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта. В этот список входят корвалол и валокордин. Их можно будет покупать в определенные часы. Общественники предлагают ограничить по часам время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В документе Общественной палаты РФ отмечается, что необходимо повысить стоимость спиртосодержащих аптечных жидкостей до минимальной цены на водку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В российских аптеках с 2018 года стали все реже покупать корвалол, который назначают в качестве успокаивающего и сосудорасширяющего средства. Это следует из отчета маркетингового агентства DSM Group. Теперь при лечении тревожных расстройств стали назначать антидепрессанты. «В аптеках России в 2023 году купили 40 миллионов упаковок корвалола. Прошлогодний показатель на 7% ниже, чем в 2022 году, когда было продано 43 миллиона упаковок препарата. Реализация корвалола стабильно снижается: в 2021 году в российских аптеках купили 46 миллиона упаковок препарата, в 2020 году — 50 миллионов, в 2019 году — 54 миллионов, в 2018 году — 48,7 миллиона», — указано в отчете, c которым ознакомились «Ведомости». По словам врача-невролога группы компаний BestDoctor Валерии Поляковой, для лечения тревожных расстройств пациентам стали назначать антидепрессанты, эффективность которых доказана научно. По этой причине продажи корвалола снизились. В данных DSM Group указано, что продажи антидепрессантов растут: в 2023 году показатель достиг 17 миллионов упаковок против 15 миллионов в 2022 году. В России предложили ограничить продажу аптечных жидкостей, которые содержат более 30% этилового спирта. В этот список входят корвалол и валокордин. Их можно будет покупать в определенные часы. Общественники предлагают ограничить по часам время продажи таких препаратов по аналогии с алкоголем. В документе Общественной палаты РФ отмечается, что необходимо повысить стоимость спиртосодержащих аптечных жидкостей до минимальной цены на водку.